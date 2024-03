Korčok - Pellegrini: Prezidentskí kandidáti po prvý raz zoči-voči

Príchod Korčoka a Pellegriniho na prezidentský duel Video

Debatu sledujeme ONLINE

21:21 Korčok by v prípade zvolenia za prezidenta Pavla Gašpara za šéfa SIS nevymenoval. Pellegrini by ho vymenoval, pokiaľ by spĺňal zákonné predpoklady na túto funkciu.

21:20 Podľa Pellegriniho „príde čas na to“, aby sa vysporiadali s tým, čo „porobila vláda Igora Matoviča s Ivanom Korčokom.“

21:17 Pellegrini kritizoval Čaputovú za to, že od volieb nezvolala stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Podľa Pellegriniho chce v tomto pokračovať aj Korčok.

21:15 "Česká vláda si rieši svoje domáce problémy. Fiala je najnedôveryhodnejší premiér v histórii,“ povedal Pellegrini k zrušeniu spoločných rokovaní oboch vlád. Situácia sa na Slovensku podľa neho po voľbách neupokojila, pretože opozícia burcuje a zvoláva protesty.

21:09 Pellegrini musel v debate reagovať na tabuľu hanby, ktorú zverejnil Hlas v reakcii na schválenie obrannej dohody s USA minulou vládou. Hlas a Smer boli proti. Vláda Roberta Fica dohodu rušiť neplánuje. Korčok pripomenul, že na dohode začala pracovať vláda Smeru v roku 2016 až 2020 a tiež schválila kúpu amerických stíhačiek F-16.

21:04 Korčok zopakoval, že v prípade výberu loga počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ o ňom nerozhodoval. Korčok pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí pod vedením Miroslava Lajčáka. Tvrdí, že kauzu agentúry Evka na neho vyťahujú, lebo nemá v živote žiadnu inú.

21:01 Podľa Korčoka vláda svojim postojom k Ukrajine hazarduje so Slovenskom. Pripomenul, že zatiaľ nepredložila žiaden návrh, ako by mal mier podľa nej vyzerať. "Nebičujte emócie v národe a začnite niečo aj pre Slovensko robiť,“ povedal Korčok.

20:58 Korčok kritizuje Pellegriniho zmenu postoja. Podľa neho koaličné strany zneužili vojnu na Ukrajine na vnútropolitickú mobilizáciu.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda pellegrini korčok, tv markíza, debata Debata Pellegriniho a Korčoka.

20:55 Minister práce Erik Tomáš hovoril o tom, že Korčok pošle na Ukrajinu vojakov, čo však nie je v kompetenciách prezidenta, rozhoduje o tom vláda a parlament. Pellegrini však zopakoval, že aj napriek tomu v tom prezident dokáže zohrať dôležitú úlohu.

20:50 Pellegrini povedal, že situácia sa od začiatku vojny na Ukrajine zmenila. Reaguje tak na svoje skoršie výroky o potrebe podpory a dodávok zbraní pre nášho suseda, ktorý sa bráni ruskej agresii. "Dnes sme už o rok ďalej,“ uviedol Pellegrini s tým, že podpora zbrojenia nepriniesla výsledky.

20:45 Pellegriniho mrzí, že politikov teší či chápu, aké kroky podnikla česká vláda smerom k slovenskej. Spomenul prezidentku. Zodpovednosť za zhoršenie česko-slovenských vzťahov je na Slovensku, povedal Korčok. Dodal, že česká vláda už nevie vysvetliť kroky tej slovenskej ani vlastným občanom. "Pália mosty k naším najbližším, je to hrubé porušenie našich národno-štátnych záujmov. Škodíte Slovensku,“ povedal Korčok Pellegrinimu.

20:44 Korčok odmieta, že by sa v kampani zaoberal len Pellegrinim. "Keď spomínam Pellegriniho, reagujem na to, za čo ako súčasť vládnej moci spoluzodpovedá. Podstata je, že táto koalícia chce zobrať všetku moc do svojich rúk,“ dodal.

20:41 Peter Pellegrini nevidí problém v tom, že sa doposiaľ nezúčastňoval na prezidentských debatách. Som tu a je to vyriešené, povedal. Pellegrini zároveň kritizoval, že bol pozvaný do dvoch diskusií, kde malo byť vyberané vstupné. Tvrdí, že by sa na takúto debatu hanbil prísť.

„Očakávam štandardný duel, taký, akých som vo vašej televízii absolvoval už množstvo. Ja si myslím, že ľudia si nemajú vyberať prezidenta podľa toho, ako sa dvaja kandidáti vedia hádať, ale podľa toho, čo prezentujú,“ uviedol Pellegrini po príchode do televízie.

„Dáme nejakú ponuku občanom Slovenskej republiky, aby sa správne rozhodli, akú chcú mať hlavu štátu. Podľa mňa o toto ide a tu by sme sa dnes večer mali o tom rozprávať,“ odpovedal Korčok na otázku, čo od duelu s Pellegrinim očakáva.

Ani jeden z politológov, šéfov prieskumných agentúr či odborníkov na marketing nepredpokladá, že v druhom kole by sme v tohtoročných voľbách uvideli inú dvojicu než Pellegrini a Korčok. Trend potvrdili aj čitatelia, ktorí mali možnosť vo Virtuálnych voľbách Pravdy hlasovať desať dní. Do ankety sa zapojilo 22 343 ľudí. V oboch kolách by vyhral Pellegrini.

Korčok opakovane kritizoval Pellegriniho za to, že s ním nebol ešte v žiadnej diskusii, v ktorej by každý z nich jasne predstavil verejnosti svoje postoje v zásadných otázkach. Poukazoval na to, že po prvý raz v histórii priamej voľby prezidenta zažívame situáciu, že líder volieb sa až doposiaľ ani raz nestretol v debate so svojimi protikandidátmi.

Pellegrini povedal, že diskusie so svojím najsilnejším konkurentom sa nebojí. Dodal, že počas víkendov absolvuje aj ako predseda parlamentu veľa diskusných relácií. Zdôraznil, že je pracovne vyťažený, pretože má množstvo povinností doma aj v zahraničí.

Prvé kolo volieb bude túto sobotu 23. marca, druhé o dva týždne 6. apríla. Do boja o Prezidentský palác sa zapojilo 10 kandidátov. Andrej Danko sa v pondelok oficiálne kandidatúry vzdal a podporil Štefana Harabina. Hlasovať môžete v mieste trvalého bydliska, prípadne s hlasovacím preukazom v akejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Voľba zo zahraničia nie je možná. Nový prezident po piatich rokoch nahradí prvú ženu v úrade Zuzanu Čaputovú.