Rozhodujú emócie aj prisťahovalci. Koho budú voliť v obci, kde najpresnejšie trafili výsledky prvého kola?

Kto sa stane prezidentom - Korčok či Pellegrini? S touto otázkou sme oslovili ľudí v obci Dolná Seč, kde by podľa prvého kola smeroval do paláca exminister zahraničných vecí. Zdá sa, že celkom dobre to má „našliapnuté“ aj do toho druhého. Svojich priaznivcov tam má ale aj súčasný šéf parlamentu. S miestnymi sme debatovali, čím ich obidvaja kandidáti zaujali a čo im na nich prekáža.

Dolná Seč v levickom okrese má 560 obyvateľov. Výsledky prvého kola prezidentských volieb sa tam najviac priblížili celoslovenskému priemeru. Ivan Korčok získal v tejto obci 44,01 a Peter Pellegrini 36,84 percent hlasov.

Do dediny, ktorá je od Levíc vzdialená zhruba šesť kilometrov, nás priviedla zvedavosť. Nechýbajú tam potraviny, pohostinstvo, kostol a všimli sme si tiež viaceré firmy. Celkovo to tam pôsobí pokojne, väčšina domov a ich okolie sú pekne upravené.

Tomu, že sme vo volebnom období, tam však na prvý pohľad nič nenasvedčuje. Nevšimli sme si žiadne bilbordy. Pri jednej z autobusových zastávok nás však zaujali dva vedľa seba nalepené plagáty už vypadnutého kandidáta, ktorým bol Krisztián Forró. Slogan hlásajúci „Maďari volia svojho“ však pôsobil vedľa ďalšieho plagátika, ktorý tam zostal ešte spred predčasných parlamentných volieb, trochu bizarne. „Spoločnosť“ mu totiž takto robí Lenka Nagyová, ktorá za poslankyňu kandidovala za hnutie Republika.

Najskôr Pellegrini, potom Korčok

Námatkovo sme sa dali do reči s ľuďmi, na ktorých sme natrafili priamo na ulici. Niektorí o voľbách nechceli hovoriť vôbec, iní sa rozrečnili vo veľkom. Viacerí sú s výsledkom prvého kola spokojní a dúfajú, že rovnako dopadne aj to druhé.

„Veľmi by som sa potešil, keby vyhral Ivan Korčok. Dosť sa ale obávam, že to bude tesné v prospech Petra Pellegriniho,“ povedal nám pán Pavel. „Predpokladám, že pred druhým kolom sa začnú vyťahovať veľké špinavosti a nepekné veci, čo na nás, Slovákov, zle vplýva. Nemali by sme byť takí škriepni,“ krútil hlavou. Zopakoval, že jeho favoritom je Korčok, ktorému dá hlas aj 6. apríla. „On nie je taký útočný, ako ľudia okolo Pellegriniho,“ mi­eni.

„Neviem si predstaviť, že by mal byť prezidentom človek, ktorý bude pomáhať súčasnej vládnej garnitúre. Nedokáže byť nestranný, to sa mi nepáči. Do paláca by sa mal dostať niekto, kto bude hájiť pravdu a myslím si, že to je práve Korčok,“ pokračoval Pavel. Fakt, že Dolná Seč sa priblížila celoslovenskému priemeru, ho teší, no zároveň zostal trochu prekvapený.

„Táto dedina sa predtým viac-menej prikláňala k opačnej strane – v minulosti bola smerácka. Fico tu mal vždy navrch,“ zdôvodnil. Spomenul pritom aj predchádzajúce parlamentné voľby. Pravdou je, že Smer v tejto obci vyhral na jeseň s 21 percentami. Za ním skončili Hlas a Progresívne Slovensko, ktoré dosiahli identické číslo – 16,23 percent.

Mária Langerová tiež otvorene hovorí, že volila Korčoka. Zaujímavé na tom je, že predtým uvažovala nad Pellegrinim. „Od začiatku som si myslela, že zahlasujem za neho. Názor som ale zmenila, keď sa pán Korčok dostal viac do môjho povedomia. Predtým som o ňom nič nevedela, no potom som si ho všimla v médiách,“ vysvetlila. Myslí si, že by mal vyhrať.

„Zdá sa mi, že teraz okolo toho veľmi politizujú. Prezident by mal pracovať pre nás, obyčajných ľudí. Aj v druhom kole zahlasujem pre pána Korčoka. Mám pocit, že to, čo povie, by malo platiť. Asi nie je taký prehadzovač kabátov,“ uzavrela.

Rozhodujú emócie?

Na ulici sme stretli aj ľudí, ktorí „fandia“ šéfovi Hlasu. Napríklad Július na našu otázku, koho a prečo bude voliť, reagoval stručne. „Toho, kto nechce vojnu a tým je Pellegrini,“ povedal. Okolo práve prechádzal ďalší muž, ktorý mu pritakával. „Veru tak, chceme mier a nie zapájanie sa do vojen,“ prehodil idúc bez zastavenia sa pri nás.

Dve panie, ktoré sme si všimli pri bráničke, nám povedali, že voliť určite pôjdu, no meno svojho kandidáta prezradiť nechceli. Jedna z nich ale zhodnotila, že výsledok, aký v obci zaznamenali v prvom kole, sa dal očakávať.

„Ja som Korčoka síce nefavorizovala, no viacerí v mojom okolí rozprávali práve o ňom. A to nehovorím len tu, v našej obci. Podobné reči som počúvala aj v meste, kde pracujem,“ doplnila.

Starostka Zdenka Furdová uviedla, že v minulosti sa už k celoslovenskému priemeru Dolná Seč priblížila. Konkrétne v roku 2012, keď došlo k predčasným parlamentným voľbám. Nevie, podľa čoho sa teraz ľudia rozhodovali, no predpokladá, že svoju rolu v tom zohrali aj emócie.

„Pri vyjadrovaní svojho názoru sú veľmi opatrní, akoby chceli predchádzať konfliktom. Viacerí sa ma pýtali, či som už ja rozhodnutá. Na moju otázku, koho chcú voliť oni, väčšinou neodpovedali,“ hovorí starostka. Pripomenula, že v okolitých obciach triumfoval Pellegrini, takže naozaj nevie odhadnúť, čo miestnych ovplyvnilo.

„Je tu aj veľa nových obyvateľov. Viacerí si obnovujú staré domy, stavajú aj nové,“ naznačila, že za výsledkom by mohli byť aj „prisťahovalci“. Dodala, že atmosféra v spoločnosti je napätá a zrejme to bude mať veľký vplyv aj na konečný výsledok.