Trump: Irán by si mal dávať pozor, pokiaľ ide o obohacovanie uránu

„Irán by si mal dávať pozor, pretože obohacujete (urán) z jedného dôvodu a ja vám nepoviem, čo tým dôvodom je. Nie je to však dobré. Radšej by si mali dávať pozor,“ povedal Trump novinárom v meste Morristown v štáte New Jersey.

Trumpov minister zahraničných vecí Mike Pompeo predtým Irán varoval, že bude vystavený ďalším sankciám a izolácii, ak podľa očakávaní rozšíri svoj jadrový program. Vyzval súčasne ďalšie krajiny, aby obnovili uplatňovanie dlhoročnej zásady toho, že nebude dochádzať k obohacovaniu uránu pre iránsky jadrový program. „Iránsky režim vyzbrojený jadrovými zbraňami by predstavoval ešte väčšiu hrozbu pre svet,“ zdôraznil Pompeo.

Irán vyhlásil, že od 7. júla odstupuje od ďalšej časti jadrovej dohody s veľmocami a začne s obohacovaním uránu nad rámec limitu, ktorý je 3,67 percenta. Podľa vyhlásenia Teheránu z nedeľňajšieho dopoludnia malo k tomuto kroku dôjsť v priebehu najbližších hodín. Na výrobu musí byť urán obohatený na úroveň viac ako 90 percent, približuje AFP.

Irán tiež pohrozil, bude naďalej znižovať svoje záväzky v rámci jadrovej dohody každých 60 dní, pokiaľ ju ostatné strany nebudú dodržiavať.

Jadrová dohoda zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Irán uzavrel dohodu s piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN (Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou) a Nemeckom. Vinu za súčasné napätie pripisuje Irán Spojeným štátom, ktoré pod vedením súčasného prezidenta Donalda Trumpa od dohody vlani odstúpili a uvalili na Teherán sériu sankcií.