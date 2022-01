USA pošlú Ukrajine radarové systémy a námorné zariadenia

„Vzhľadom na skutočnosť, že americká rozviedka predpokladá, že Rusko by mohlo začať plnohodnotnú inváziu s využitím všetkej svojej vojenskej sily, táto pomoc by umožnila Ukrajine spôsobiť Rusku extra škody, ale výrazne by to nezmenilo výsledok,“ uviedol zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta.

Portál 112 Ukrajina s odvolaním sa na server Politico píše, že ide o súčasť balíka mimoriadnej obrannej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 200 miliónov dolárov, ktorý Biely dom schválil koncom decembra 2021.

Portál pripomenul, že Kongres USA zvažuje uznanie Ukrajiny za krajinu „NATO plus“. Ukrajine by to poskytlo vojenskú a diplomatickú podporu, ktorá je potrebná na pozadí zhromažďovania ruských vojenských síl v blízkosti hraníc s Ukrajinou.

Uznanie Ukrajiny ako krajiny „NATO plus“ by zabezpečilo urýchlené preskúmanie predaja určitého amerického obranného tovaru a služieb, dodal portál 112 Ukrajina.