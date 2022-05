EÚ chystá sankcie na údajnú priateľku Putina a hlavu kremeľskej propagandy

Uviedla to agentúra Bloomberg s odkazom na dokument, do ktorého mala možnosť nahliadnuť.

Mediálnej skupine NMG patrí niekoľko ruských televízií, rozhlasová stanica či denník Izvestija. Podľa dvadsaťsedmičky je NMG preto zodpovedná za šírenie vládnej propagandy a podporu akcií, ktoré podkopávajú nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

VIDEO: Viete že: Vladimir Putin

Video vzniklo v spolupráci s Mall.tv.

Olympijská víťazka z Atén a bývalá poslankyňa za vládnucu stranu Jednotné Rusko býva médiami považovaná za Putinovu priateľku. Kremeľ opakovane poprel správy, že Putin má s Kabajevovou milostný vzťah alebo deti. Osobný život šéfa Kremľa je pre ruské médiá tabu. Bulvárny plátok, ktorý kedysi vypustil neoverenú správu o jeho údajnom vzťahu s Kabajevovou, čoskoro skrachoval.

Sankcie na dcéry

Návrh ešte musia schváliť členské štáty a je možné, že sa predtým zmení. Očakáva sa, že veľvyslanci sa stretnú v piatok ráno, aby prerokovali – a prípadne schválili – šiesty balíček sankcií za ruskú inváziu na Ukrajinu.

Blok už predtým uvalil sankcie na ruského prezidenta a jeho dve dcéry, ktoré mal so svojou bývalou manželkou Ljudmilou, s ktorou strávil v manželstve 31 rokov.

Americký denník The Wall Street Journal minulý mesiac s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov uviedol, že Spojené štáty so sankciami voči Kabajevovej otáľali kvôli obavám, že by to mohlo zvýšiť napätie.

Proti Kabajevovej tiež vznikla on-line petícia vo Švajčiarsku, ktorú k dnešnému dňu podpísalo takmer 75 000 ľudí. Ľudia v nej vyzývajú švajčiarske úrady na vyhostenie bývalej gymnastky, ktorá sa tu podľa autorov petície ukrýva so svojimi deťmi.