Putin sa na jeseň zúčastní na summite najväčších svetových ekonomík G20

Ruský prezident Vladimir Putin sa po prijatí oficiálnej pozvánky zúčastní na summite najväčších svetových ekonomík G20, ktorý sa má konať na jeseň v Indonézii. Podľa agentúry TASS to uviedol Putinov poradca Jurij Ušakov. Západ v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine tlačil na to, aby bola Moskva z tejto skupiny vylúčená. Nie je zatiaľ jasné, či pôjde o Putinovu osobnú účasť alebo vystúpi prostredníctvom videospojenia.

„Áno, potvrdili sme, že sa s našou účasťou počíta,“ uviedol Putinov zahraničnopolitický poradca Ušakov s tým, že je „ešte veľa času“ na rozhodnutie, či prezident poletí na schôdzku plánovanú na 15. a 16. novembra osobne alebo nie. „Dostali sme však formálne pozvanie, čo je veľmi dôležité vzhľadom na to, že na Indonézanov je vyvíjaný nátlak zo strany západných krajín,“ dodal.

Západné krajiny na čele so Spojenými štátmi sa usilovali o to, aby Indonézia, ktorá tento rok predsedá skupine G20, Rusko zo zasadnutia vylúčila po jeho útoku proti Ukrajine. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová však v nedeľu uviedla, že je za účasť Západu na zasadnutí aj v prípade, že na ňom bude prítomný tiež ruský prezident. „Myslím, že bude lepšie, keď mu do očí povieme, čo si myslíme, ak príde,“ povedala.

Podľa nemeckého kancelára Olafa Scholze je G20 dôležité fórum, ktoré nemožno kvôli ruskej agresii bojkotovať, o svojej účasti na tomto vrcholnom stretnutí chce preto rozhodnúť až neskôr. Varoval tiež pred pádom do pasce ruského prezidenta Putina, ktorý sa snaží tvrdiť, že svet je rozdelený na Západ a všetkých ostatných.

Indonézsky prezident Joko Widodo bude vo štvrtok rokovať v Moskve, kam zamieri z Ukrajiny. Podľa agentúry AFP bude prvým ázijským lídrom, ktorý od vypuknutia vojny navštívi obe krajiny. Pozvánku na summit dostal tiež ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten odpovedal, že sa zúčastní aspoň cestou videokonferencie.

Už vlani v októbri sa Putin zúčastnil na summite G20 v Ríme kvôli pandémii covidu-19 len cez videospojenie.