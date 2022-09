Chcú Briti Charlesa za kráľa? V popularite nevyniká ako William

Po smrti britskej kráľovnej Alžbety II. sa automaticky stáva novým panovníkom jej najstarší syn. Trón patrí princovi Charlesovi na základe zákona o nástupníctve. Mnohí Briti by radšej videli korunováciu Alžbetinho najstaršieho vnuka princa Williama, ale to by sa mohlo stať jedine v prípade, že by mu funkciu konštitučného monarchu prenechal jeho otec. Tento scenár je však takmer úplne nepredstaviteľný.