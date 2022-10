ONLINE: Jednotka NATO na Slovensku je bojaschopná. Kyjev má medzi Američanmi značnú podporu

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 225. deň VIDEO: Rusi utekajú. Ukrajinskí vojaci tancujú.

6:00 Mnohonárodné bojové zoskupenie Severoatlantickej aliancie na Slovensku je teraz schopné bojového nasadenia, uviedla centrála NATO. Jednotka pod českým velením vznikla tento rok na jar v reakcii na rozhodnutie NATO posilniť svoje východné krídlo po ruskej invázii na Ukrajinu.

Nedávno skončené cvičenie Strong Cohesion (Silná súdržnosť) preukázalo, že vojaci z Česka, Nemecka, Slovenska, Slovinska a Spojených štátov sú schopní fungovať pod jednotným velením a sú pripravení prevziať svoje povinnosti, uviedlo vo vyhlásení NATO.

Bojové zoskupenie NATO na Slovensku vzniklo v záujme posilnenia východného krídla Severoatlantickej aliancie po vojenskej invázii Ruska na Ukrajine. Pozemné jednotky sú umiestnené vo vojenskom priestore Lešť, členovia protivzdušnej obrany potom na leteckej základni Sliač. Na Slovensku je podľa júlových údajov, na ktoré sa odkazuje agentúra DPA, približne 1 100 vojakov z ďalších krajín NATO.

Okrem Slovenska bola prítomnosť síl NATO v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu posilnená aj v Poľsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

VIDEO: Cvičenie NATO na Lešti.

5:55 Takmer tri štvrtiny Američanov si myslí, že by Spojené štáty mali naďalej podporovať Ukrajinu, napriek ruským hrozbám o možnom použití jadrových zbraní na ochranu svojho územia. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky spoločnosti Ipsos pre agentúru Reuters.

Výsledky prieskumu naznačili, že prezident Joe Biden má aj naďalej podporu, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci Ukrajine, či už ide o zbraňové systémy, výcvik či ďalšiu vojenskú pomoc pre vládu prezidenta Volodymyra Zelenského. To všetko napriek obavám, že by sa vojna mohla vyostriť, ak Ukrajina získa zbrane dlhého doletu, ktoré by mohli zasiahnuť Rusko.

Internetového prieskumu sa zúčastnilo 1 005 Američanov. 73 percent z nich súhlasilo s tým, že by USA mali pokračovať v podpore Ukrajiny. Boli medzi nimi tak demokrati, ako aj republikáni, avšak viac podpory bolo vidieť medzi Bidenovými demokratmi (81 percent) oproti republikánom (66 percent). 66 percent respondentov potom uviedlo, že by mal Washington Ukrajine poskytovať zbrane. Ešte v auguste s tým súhlasilo len 51 percent opýtaných.

Spojené štáty už poskytli Ukrajine pomoc v hodnote viac ako 16,8 miliardy dolárov. V utorok prezident Biden prisľúbil ďalší balík pomoci za 625 miliónov dolárov. Jeho súčasťou budú ďalšie zbrane a vojenská technika, vrátane salvových raketometov HIMARS.