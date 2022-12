ONLINE: Zelenskyj: Vydržať túto zimu znamená vydržať všetko

Najdôležitejšie udalosti Vojna pokračuje 285. deň

6.55**** V bojoch o ukrajinské mesto Bachmut padlo v posledných dňoch päť dobrovoľníkov z Gruzínska, ktorí bojovali v ozbrojených silách Ukrajiny. Podľa ruskojazyčného vydania spravodajského serveru BBC to uviedol šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak.

„V posledných dňoch bola pri Bachmute obkľúčená skupina ukrajinských vojakov a gruzínskych dobrovoľníkov. Vieme o zranenom gruzínskom veliteľovi a piatich mŕtvych gruzínskych vojakoch,“ napísal v nedeľu Jermak na sociálnej sieti Telegram.

Podľa gruzínskych médií by na ukrajinskej strane mohlo bojovať až 1 500 občanov Gruzínska, či už tých, ktorí na Ukrajine žili pred začiatkom invázie, alebo tých, ktorí tam prišli po začiatku vojny.

6:45 Napriek problémom s dodávateľskými reťazcami súvisiacimi s koronavírusovou pandémiou celosvetový predaj zbraní v roku 2021 naďalej rástol. Sto najväčších zbrojárskych firiem predalo vlani ťažké zbrane a služby v hodnote 592 miliárd dolárov (približne 570 miliárd eur), uvádza sa v správe Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) zverejnenej v pondelok.

Medzi najväčšími zbrojárskymi spoločnosťami na svete je šesť ruských firiem. Ich vlaňajšie tržby dosiahli 17,9 miliardy dolárov, teda len o 0,4 percenta viac ako v predchádzajúcom roku. Podľa SIPRI celý ruský zbrojársky priemysel vykazuje náznaky stagnácie. Zbrojárske firmy majú veľké problémy zohnať polovodiče. Finančné sankcie, ktoré Západ uvalil po ruskej invázii, na ne tvrdo dopadajú. Napríklad koncern Almaz-Antej oznámil, že nedostal platby za časť dodaných zbraní.

6:20 Predstavitelia Ukrajiny, Fínska a pobaltských štátov v nedeľu kritizovali výroky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý v rozhovore s francúzskou televíziou TF1 naznačil, že v rámci budúcich rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine bude potrebné dať Rusku bezpečnostné záruky. Podľa Kyjeva či Pobaltia je to ale Moskva, kto by sa mal po ukončení invázie zaručiť Európe. Napísal to denník Financial Times (FT).

5:55 S ohľadom na súčasné chladné počasie vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obyvateľstvo na vytrvalosť a odolnosť.

„Nepriateľ dúfa, že využije zimu proti nám — zima a útrapy sa stali súčasťou jeho teroru,“ uviedol v nedeľu večer vo svojom každodennom videoposolstve, informuje TASR na základe správy agentúry DPA. „Musíme urobiť všetko, aby sme túto zimu prežili, bez ohľadu na to, aká bude krutá,“ dodal.

Vydržať túto zimu znamená podľa Zelenského vydržať všetko. Rusko má výhodu v podobe rakiet a delostrelectva. „My však máme niečo, čo okupant nemá a nebude mať. Chránime si svoj domov, a to nám dáva najväčšiu možnú motiváciu,“ zdôraznil ukrajinský prezident.

Ukrajinský ľud bojuje za slobodu a bráni pravdu. „Aby sme prežili zimu, musíme byť odolnejší a jednotnejší ako kedykoľvek predtým,“ povedal.

„Stojí za to vnímať túto zimu nie ako skúšku, ale ako čas, ktorý nás približuje k víťazstvu. Každý z týchto 90 zimných dní,“ konštatoval Zelenskyj.