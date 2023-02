FBI prehľadáva Bidenov prázdninový dom. Hľadá tajné dokumenty

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vykonáva prehliadku v prázdninovom dome prezidenta Joea Bidena. Médiám do dnes povedal jeho advokát Bob Bauer. Prehliadka podľa denníka The New York Times súvisí so skorším nálezom utajovaných dokumentov v Bidenovej bývalej kancelárii a v jeho dome. Bauer uviedol, že prezident s úradmi plne spolupracuje a viac informácií oznámi, keď vyšetrovatelia dokončia prehliadku.