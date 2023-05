ONLINE: Rusi tvrdia, že Ukrajina za máj prišla o 16-tisíc vojakov. Podobný údaj bol aj za apríl

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 459. deň

Rusi tretí deň po sebe zaútočili dronmi na Kyjev: 1 obeť

Ukrajinská obrana zostrelila 29 z 31 útočiacich Šáhidov

V Moskve drony zasiahli obytné budovy

Zelenskyj: Prijali sme rozhodnutie o načasovaní protiofenzívy Čaputová na Globsecu: Čas aj pravda sú na strane demokracie

15:38 Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov obvinil Západ, že „podporuje genocídu“ na Ukrajine tým, že podporuje mierový plán prezidenta Volodymyra Zelenského. O ňom Lavrov vyhlásil, že „zničí všetko ruské“ na východnej Ukrajine a na Kryme. Lavrov, ktorý hovoril v hlavnom meste Burundi počas svojej cesty po afrických štátoch, neposkytol žiadne dôkazy na podporu svojho tvrdenia, napísala agentúra Reuters.

Rusko dlhodobo obviňuje Západ, že ignoruje to, čo Moskva nazýva ukrajinským prenasledovaním ruskojazyčných obyvateľov východu a juhu Ukrajiny. Tieto obvinenia Rusko doteraz nepodporilo žiadnymi dôkazmi.

„Záver je veľmi jednoduchý – Západ priamo podporuje genocídu,“ povedal Lavrov počas tlačovej konferencie so svojím burundským náprotivkom Albertom Shingirom.

„Pokiaľ ide o hrozby, ktoré znejú na adresu Rusov, tiež sme dnes povedali našim priateľom, ako túto situáciu hodnotíme. Hrozby zabíjať Rusov zazneli z úst mnohých oficiálnych predstaviteľov kyjevského režimu, vrátane tajomníka bezpečnostnej rady (Oleksija Danilova), vrátane poradcu šéfa prezidentskej kancelárie (Mychajla Podoľaka), vrátane niekoľkých veľvyslancov Ukrajiny v zahraničí. A teraz už, ako viete, túto tému otvoril jeden z amerických senátorov,“ vyhlásil Lavrov podľa agentúry TASS.

Lavrov zjavne hovoril o senátorovi Lindseyovi Grahamovi, ktorý podľa ruskej propagandy, opierajúci sa o zostrihané video z piatkového stretnutia Grahama so Zelenským, povedal, že „Rusi umierajú“ a následne dodal, že americká podpora sú „najlepšie peniaze, ktoré sme kedy utratili“. Podľa agentúry Reuters tieto dve vyjadrenia spolu však nesúviseli a zazneli v rôznych častiach rozhovoru, ktorého kompletné znenie zverejnila kancelária ukrajinského prezidenta. Americký senátor na kritiku zareagoval vyhlásením, že ak Moskva chce, aby Rusi na Ukrajine neumierali, mala by svojich vojakov stiahnuť.

Danilov a Podoljak v minulosti tiež hovorili o zabíjaní vojakov ruských okupačných vojsk, ktoré vtrhli na Ukrajinu.

Lavrov tiež obvinil Západ z klamstva, keď tvrdí, že zbrane, ktoré dodáva Kyjevu, sa nesmú používať proti ruskému územiu. Kyjev podľa ruského ministra „už dávno prešiel k otvorene teroristickým metódam“, na čo používa západné zbrane. Toto Lavrovovo tvrdenie dala agentúra RIA Novosti do súvislosti s dnešným útokom dronov na Moskvu.

15:16 Dánska centristická vláda chce v priebehu najbližších desiatich rokov do obrany krajiny investovať približne 143 miliárd dánskych korún (asi 18,5 miliardy eur). Vláda má ambíciu do roku 2030 splniť cieľ Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a na obranu vynakladať dve percentá hrubého domáceho produktu. Čiastočne ide o reakciu na ruskú inváziu na Ukrajinu.

„Sme v historickom období obratu v obrannej a bezpečnostnej politike. V Európe je vojna a mier už nemôžeme považovať za samozrejmú vec,“ povedal na tlačovej konferencii úradujúci dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen. Zámer zvýšiť obranné výdavky označil za „ambiciózny plán“. „Hrozby sa môžu rýchlo meniť. V neposlednom rade to vidíme na príklade vojny na Ukrajine,“ dodal minister.

Lund Poulsen konštatoval, že „náborovú základňu armády a rezervných síl dokáže rozšíriť aj posilnenie vojenských odvodov“. Dodal, že chce aj „väčšiu rovnosť medzi mužmi a ženami“. V Dánsku pre mužov platí povinná štvormesačná vojenská služba, ale ženy sa pre službu môžu rozhodnúť dobrovoľne.

14:45 Západné dodávky zbraní Ukrajine iba naťahujú konflikt, ale nezvrátia ho, vyhlásil dnes ruský minister obrany Sergej Šojgu. Ten podľa štátnej agentúry TASS hovoril o ukrajinských stratách za máj. Ukrajinské sily podľa neho tento mesiac konkrétne prišli o zhruba 16-tisíc vojakov, podobne ako v apríli. Rusku sa podľa neho podarilo zlikvidovať aj 29 striel dlhého doletu Storm Shadow, ktoré Kyjev dostal od Británie. Podobné tvrdenia nemožno overiť z nezávislých zdrojov.

„Armádna podpora Ukrajiny iba naťahuje boje, ale na chod špeciálnej vojenskej operácie nemôže mať vplyv,“ tvrdil Šojgu. Špeciálnou vojenskou operáciou ruskí predstavitelia označujú ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá trvá už rok a štvrť.

V máji podľa Šojgua Ukrajina prišla o viac ako 400 tankov a ďalších obrnených vozidiel, 238 kusov delostreleckých zbraní a mínometov, 16 lietadiel, päť vrtuľníkov a 466 dronov. Straty lietadiel, vrtuľníkov a dronov sú výrazne vyššie ako v apríli, keď Ukrajina prišla o osem lietadiel a 277 dronov, zdôraznil Šojgu. Okrem toho podľa neho ruská protivzdušná obrana v máji zachytila 196 striel vypálených z amerických raketometov HIMARS a 29 striel s plochou dráhou letu Storm Shadow.

14:23 Litovský prezident Gitanas Nauseda vyzval na posilnenie prítomnosti NATO na východnom krídle aliancie vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine. „Je to frontová línia, ktorá musí byť veľmi silná. Potrebuje vzdušnú a raketovú obranu a väčšiu prítomnosť vojsk aliancie v regióne," uviedol s Nauseda počas stretnutia s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom vo Vilniuse.

„Dlhodobý záväzok Nemecka voči litovskej bezpečnosti je pre celé východné krídlo NATO nenahraditeľný. Litva je preto pripravená spraviť všetko, čo môže, aby sa nemeckí vojaci u nás cítili ako doma,“ uviedol Nauseda.

Nemecko má od jesene 2022 na svojom území pripravenú vojenskú jednotku určenú v prípade potreby na obranu Litvy. V samotnej Litve zatiaľ má len jednu veliteľskú pozíciu s 20 vojakmi, ktorí v krajine udržiavajú zbrane a materiál. Okrem toho je v Litve v rámci bojovej jednotky NATO vedenej Bundeswehrom ďalších 760 nemeckých vojakov.

„Spoločne budeme brániť každý štvorcový centimeter územia NATO. Naši spojenci sa na to môžu spoľahnúť, Litva sa na to môže spoľahnúť,“ vyhlásil Steinmeier.

14:01 „Smradľavé hovädá, čo ako robíte?,“ rozčuľoval sa Prigožin podľa portálu Meduza. „Ste ministerstvo obrany… Prečo ste, ku*va, dovolili, aby tie drony doleteli do Moskvy?“ pýtal sa.

13:44 Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg očakáva, že členské krajiny NATO na júlovom summite v Litve potvrdia a ďalej posilnia svoju podporu Ukrajine, ktorá čelí ruskej agresii. Ohľadom pomoci Ukrajine nie sú v západných demokratických štátoch vidieť známky únavy, uviedol Stoltenberg podľa agentúry Reuters pri stretnutí s nórskou ministerkou zahraničia Anniken Huitfeldtovou.

Na summite v litovskej metropole Vilniusu by mal byť tiež predstavený plán, na základe ktorého by Ukrajina prešla od užívania zbraní zo sovietskej éry k zbraniam zlučiteľnými so zbraňami používanými NATO, vyhlásil Stoltenberg.

Stoltenberg dnes tiež povedal, že chce plnú ratifikáciu švédskeho členstva v NATO. Švédsko o vstup do aliancie požiadalo vlani spoločne s Fínskom v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Fínsko sa k aliancii pripojilo v apríli, Štokholm stále čaká na ratifikáciu zo strany Turecka a Maďarska. Turecko kritizuje Štokholm predovšetkým za to, že podľa neho poskytuje útočisko kurdským radikálom a odporcom islamu nebráni vo verejných protimoslimských prejavoch.

13:21 Poľsko podpísalo zmluvu na nákup amerických rakiet Hellfire, ktorými vyzbrojí svoje viacúčelové vrtuľníky AW149, oznámil poľský minister obrany Mariusz Blaszczak.

Šéf rezortu obrany uviedol, že týmito raketami budú vybavené aj útočné vrtuľníky Apache Guardian AH-64, ktoré Varšava plánuje nakúpiť.

Rakety Hellfire vzduch-zem majú poloaktívne laserové navádzanie alebo aktivne radarové navádzanie a môžu byť použité aj pri presných útokoch dronov. Sú určené na ničenie tankov a iných odolných cieľov vrátane betónových bunkrov. Vo výzbroji ich má britská armáda a americké a izraelské vzdušné sily.

Prvé viacúčelové vrtuľníky AgustaWestland AW149 budú poľskej armáde dodané do konca tohto roka. Vyrábajú sa na juhovýchode Poľska v továrni PSL Swidnik.

Poľsko vlani uviedlo, že plánuje kúpiť 96 vrtuľníkov AH-64 Apache americkej výroby. Dohodu musí ešte schváliť americký Kongres, dátum ich dodania preto zatiaľ nebol stanovený.

Vrtuľníky AW149 bude poľská armáda používať na prevoz a podporu pozemných jednotiek a na pátracie a záchranné operácie.

12:50 Vojna prišla k Moskovčanom. Ruská metropola zažila najväčší útok dronov za 15 mesiacov agresie na Ukrajine.

12:11 Vojenské výdavky Ruska zostanú s najväčšou pravdepodobnosťou vysoké a budú vyvíjať tlak na jeho verejné financie. Na Twitteri to uviedlo britské ministerstvo obrany.

Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) 25. mája oznámil, že ruské vojenské výdavky v roku 2022 vzrástli o 9,2 % na 86,4 miliardy dolárov. Podľa SIPRI to predstavuje 4,1 % ruského HDP.

Ako však poznamenali analytici Spojeného kráľovstva, skutočné vojenské výdavky Ruska sú veľmi neisté v dôsledku zvýšeného využívania klasifikovaných rozpočtových kategórií, najmä od februára 2022, a nedostatočnej transparentnosti.

„Rusko len nedávno obnovilo zverejňovanie hlavných rozpisov výdavkov po tom, čo to pozastavilo v máji 2022. Je takmer isté, že vojenské výdavky zostávajú zvýšené, a to vytvára tlak na financie ruskej vlády,“ uviedlo ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva vo svojej správe.

Britskí analytici uviedli, že Rusko v ostatnom čase zaznamenalo vo verejnom priestore viac výziev, aby prinútilo spoločnosť pracovať pre potreby vojny, čo pripomína niekdajší sovietsky prístup.

12:02 Ukrajina sa priamo nepodieľala na útoku dronmi na Moskvu z utorka rána, ale predpovedá, že počet takýchto útokov bude rásť. Uviedol to poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak.

Čítajte viac Zásah do srdca: Drony v Moskve udreli na obytné domy. Teší nás to, reaguje Kyjev

11:46 Na Ukrajine za uplynulý deň podľa Kyjiva padlo ďalších 410 príslušníkov ruských ozbrojených síl. Celkový počet obetí v radoch ruskej armády tak od začiatku vojny stúpol na 207 440, uviedol v utorok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Moskva podľa neho za uplynulý deň prišla aj o jeden tank, dve obrnené bojové vozidlá pechoty, desať delostreleckých systémov a jeden systém protivzdušnej obrany.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa ukrajinského generálneho štábu celkovo stratilo 3 802 tankov, 7 469 obrnených bojových vozidiel pechoty, 3 445 delostre­leckých systémov a 332 systémov protivzdušnej obrany.

11:23 Ruská armáda napriek zlému postupu v rôznych oblastiach zostáva podľa bývalého veliteľa amerických síl v Európe Bena Hodgesa mimoriadne silná v oblasti elektronického boja. Hodges to povedal na medzinárodnej konferencii Globsec a upozornil aj na nedostatky pri spolupráci systémov západných spojencov.

„V posledných 14 až 15 mesiacoch vieme, že zatiaľ čo Rusko neslávne postupovalo v mnohých oblastiach, stále sú veľmi dobrí v elektronickom boji. Každý, kto je pri nezabezpečenom telefóne alebo vysielačke, môže byť zabitý počas troch až štyroch minút,“ uviedol penzionovaný generál Hodges .

Elektronický boj slúži okrem iného na narušovanie, lokalizáciu alebo znemožňovanie správnej funkcie elektronických prostriedkov protivníka.

Podľa Hodgesa mnohonárodné bojové jednotky v rámci takzvanej predsunutej prítomnosti síl NATO nie sú schopné viesť zabezpečenú komunikáciu.

Vyslúžilý americký generál povedal, že rýchlosť obnovy ruských síl v súvislosti s existujúcim konfliktom na Ukrajine bude závisieť od toho, či sa Ukrajine podarí získať späť polostrov Krym, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo už v roku 2014. Kyjev sa v súvislosti s očakávanou protiofenzívou nechal počuť, že chce obnoviť svoje územie v rozsahu hraníc z roku 1991, teda vrátane Krymu.

10:50 Rozhodnutie o načasovaní ďalšieho ukrajinského postupu bolo prijaté, povedal vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na jeho výrok upozorňujú agentúra Unian alebo server Meduza, ktoré ho dávajú do súvislosti s dlho očakávanou ukrajinskou protiofenzívou.

Zelenskyj vo svojom tradičnom prejave k Ukrajincom okrem iného povedal, že rokoval s veliteľmi ozbrojených síl a vypočul si ich hlásenie. „Nielen zabezpečenie munície, nielen výcvik nových brigád, nielen naša taktika. Ale aj načasovanie. To je to najdôležitejšie. Časový harmonogram, ako budeme postupovať. Budeme. Rozhodnutia boli prijaté,“ povedal prezident. Detaily ale neposkytol.

Ukrajinské úrady hovoria o rozsiahlej protiofenzíve s cieľom vytlačiť ruské invázne vojská z okupovaných ukrajinských území približne od konca roku 2022, pripomína Meduza. Pôvodne sa očakávalo, že začne na jar, ale potom bolo jej načasovanie odložené. Zelenskyj predtým v máji uviedol, že ukrajinská armáda potrebuje viac času na prípravu protiofenzívy.

Unian pripomína nedávny výrok poradcu šéfa prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljaka, ktorý talianskej televízii Rai povedal, že ukrajinské ozbrojené sily už v praxi protiofenzívu začali. Protiútok totiž podľa neho nie je jednorazová udalosť, ale množstvo akcií, medzi nimi aj systematické ničenie logistického zázemia nepriateľa.

Zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie Ihor Žovkva uviedol, že očakávaná protiofenzíva začne potom, čo Ukrajina dostane od svojich spojencov zbrane, o ktoré požiadala.

Tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov pred niekoľkými dňami britskej stanici BBC povedal, že Ukrajina je pripravená protiofenzívu začať a protiútok môže začať kedykoľvek. „Môže začať zajtra, pozajtra alebo za týždeň,“ povedal ohľadom protiútoku Danilov.

9:35 Kyjev v noci na dnešok čelil ďalšiemu ruskému vzdušnému útoku, invázne sily na ukrajinskú metropolu útočili tretiu noc v rade. Zomrel najmenej jeden človek, ďalší štyri sú zranení, informovali agentúry a ukrajinské médiá s odvolaním sa na miestne úrady. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 29 z 31 ruských dronov, väčšinu zlikvidovala pri Kyjeve alebo nad metropolou, oznámilo neskôr ukrajinské letectvo.

V meste sa ozývali výbuchy, kvôli požiaru musela byť evakuovaná výšková budova. Na rozdiel od predchádzajúceho úderu, keď Rusko použilo rôzne typy zbraní, tentoraz udrela na Ukrajinu výhradne bezpilotnými lietadlami iránskej výroby Šáhid, ktoré útočia štýlom kamikadze, napísala stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Útok bol podľa nej masívny, vedený v niekoľkých vlnách, letecký poplach trval niekoľko hodín.

Ukrajinské letectvo hlási zneškodnenie väčšiny útočiacich bezpilotných lietadiel, úrady však informujú o škodách v metropole, ktoré podľa dostupných informácií spôsobili padajúce trosky zostrelených zbraní.

V jednom prípade úlomky dronu spôsobili požiar výškovej obytnej budovy, ktorú preto úrady nariadili evakuovať. Na fotografiách z miesta bolo vidieť plamene, ktoré šľahali z najvyšších poschodí budovy. Na mieste zomrel jeden človek, ďalší utrpeli zranenia. Jedna zo zranených je v nemocnici. Pod troskami podľa úradov môžu ešte byť ďalší ľudia.

V ďalších častiach Kyjeva trosky bezpilotných lietadiel poškodili obytný dom, nebytový priestor aj niekoľko automobilov.

9:00 Americký prezident Joe Biden a jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan v pondelok telefonicky hovorili o tureckom nákupe stíhačiek F-16. Biden zároveň Erdoganovi povedal, že Washington chce, aby Ankara prestala blokovať vstup Švédska do NATO.

„Hovoril som s Erdoganom. Zagratuloval som mu (k víťazstvu vo voľbách). Stále chce pracovať na niečom na F-16-tkách. Povedal som mu, že my chceme dohodu so Švédskom, tak ju spravme. Budeme jeden s druhým v kontakte,“ uviedol Biden pre reportérov pri odchode z Bieleho domu do štátu Delaware.

Na otázku, či očakáva od Erdogana nejaký krok v súvislosti so žiadosťou Švédska o vstup do NATO, Biden uviedol: „Hovoril som mu o tom. Budeme o tom viac hovoriť budúci týždeň.“

Švédsko a susedné Fínsko sa vlani odklonili od svojej dlhoročnej politiky vojenskej neangažovanosti, keď v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO. Ich žiadosti musia schváliť všetky členské krajiny a zatiaľ čo Fínsko už do aliancie už vstúpilo, žiadosť Švédska ešte neschválili Turecko a Maďarsko.

7:30 Ruská invázia proti Ukrajine zmenila svet. Už 18. ročník konferencie GLOBSEC sa v Bratislave aj preto koná pod mottom prekonávania globálnej nestability.

7:00 Bezpilotné lietadlá zasiahli v utorok skoro ráno dve obytné budovy v Moskve, uviedla na svojom webe agentúra RIA Novosti. Nikto neprišiel o život, domy sú ľahko poškodené. Rusko, ktoré pred viac ako 15 mesiacmi napadlo Ukrajinu, v poslednom čase čoraz častejšie čelí útokom na vlastnom území. Útoky tak ďaleko vo vnútrozemí sú ale veľmi nezvyčajné.

6:15 Kyjev podľa starostu Vitalija Klička v noci na utorok čelil ďalšiemu masívnemu ruskému útoku, ktorý si vyžiadal najmenej jednu obeť a troch zranených. V meste sa ozývali výbuchy, kvôli požiaru musela byť evakuovaná vysokopodlažná budova. Informujú o tom agentúry Reuters a Ukrinform, podľa ktorých útok trval takmer tri hodiny.

Ukrajinská metropola sa už predchádzajúce dve noci stala terčom rozsiahlych útokov, pri ktorých na ňu Rusko vyslalo desiatky dronov. Aj teraz proti bezpilotným lietadlám zasahovala protivzdušná obrana, ktorá ich podľa tamojšej vojenskej správy zostrelila vyše 20.

V jednom prípade trosky dronu spôsobili požiar vysokopodlažnej obytnej budovy, ktorú preto úrady nariadili evakuovať. Na fotografiách z miesta bolo vidieť plamene, ktoré šľahali z najvyšších poschodí budovy. Na mieste zomrela jedna osoba, traja ľudia utrpeli zranenia. Jedna zo zranených je v nemocnici. Pod troskami podľa úradov môžu ešte byť ďalší ľudia.

V ďalších častiach Kyjeva trosky dronov poškodili obytný dom, nebytový priestor aj niekoľko automobilov.

6:10 Rusko proti ukrajinskému energetickému systému od vlaňajšieho októbra do tohtoročného marca vyslalo vyše 1200 striel a bezpilotných lietadiel. V rozhovore s ukrajinským serverom magazínu Forbes to uviedol šéf spoločnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj. Ukrajinská energetická sieť podľa neho kvôli útokom dočasne prišla o 40 až 50 percent svojej kapacity.

„Energetický systém prestal od októbra 2022 do marca 2023 15 raketových a 18 dronových útokov,“ uviedol Kudryckyj. S ťažkosťami sa podľa neho stretávajú všetky veľké tepelné a vodné elektrárne, zložitá situácia je kvôli poškodeniu v rozvodniach. Distribučná sieť je potom podľa očakávania v najhoršom stave v oblastiach pri fronte.

Hoci s „masívnymi“ ruskými útokmi ukrajinská energetická sieť prišla až o polovicu svojej kapacity, podarilo sa Ukrajincom obnoviť fungovanie zhruba 70 percent všetkých poškodených zariadení, uvádza Kudryckyj. „To neznamená, že teraz operujeme v rovnakom stave ako pred plnou inváziou, ale energetický systém funguje,“ povedal šéf Ukrenerha.

Vzdušné útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru Rusko spustilo vlani na jeseň po úspešnej ukrajinskej protiofenzíve na juhu a severovýchode Ukrajiny. Obyvatelia celej krajiny sa kvôli tomu v zimných mesiacoch stretávali s výpadkami aj odstávkami prúdu. V poslednom čase Moskva obnovila vzdušné údery proti ukrajinským mestám.