World Press Photo nevhodné pre deti? V Maďarsku odvolali šéfa múzea pre fotografie s témou LGBT+

Rezort kultúry predtým rozhodol, že niektoré fotografie na tohtoročnej výstave snímok ocenených v prestížnej súťaži World Press Photo porušujú zákon a zakázal neplnoletým vstup na výstavu v národnom múzeu.

Proti zákazu vstupu do národného múzea v októbri protestovala skupina stredoškolákov, ktorí si na schodoch kultúrnej ustanovizne demonštratívne zaviazala oči.

Múzeum po verdikte ministerstva na svojich internetových stránkach a pri vstupe na výstavu umiestnilo oznámenie s upozornením, že výstava je prístupná iba dospelým. Zároveň oznámilo, že nemá právo žiadať od návštevníkov preukaz totožnosti, aby zistilo ich vek. Minister kultúry v pondelok informoval, že riaditeľ múzea László L. Simon bol odvolaný kvôli nedodržaniu „zákonných povinností“.

Simon poprel, že by múzeum úmyselne porušilo zákony, a argumentoval tým, že inštitúcia na svojich webových stránkach bezodkladne informovala o vekovom obmedzení pre vstup na výstavu. „Rozhodnutie beriem na vedomie, ale nemôžem ho prijať. Ako otec štyroch detí a starý rodič dôrazne odmietam, že by naše deti mali byť chránené predo mnou alebo pred inštitúciou, ktorú vediem,“ poznamenal odvolaný šéf múzea. Simon bol sám poslancom za národno-konzervatívnu stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána predtým, ako sa ujal vedenia múzea.

Podľa riaditeľky World Press Photo Džumany Zainovej Churyovej je to prvýkrát, čo sa výstava spojená s týmto ocenením stretla v Európe s cenzúrou. Na sadu fotografií filipínskej fotoreportérky Hannah Reyesovej Moralesovej sa na ministerstve kultúry sťažovala poslankyňa a členka krajne pravicového hnutia Naša vlasť Dóra Dúróová. Tá už v minulosti demonštratívne dala zošrotovať knihy pre deti, ktoré sa dotkli témy homosexuality.

Maďarské úrady tento rok udelili pokuty viacerým kníhkupcom za predaj kníh zobrazujúcich homosexualitu, pretože ich nezabalili do nepriehľadných obalov, ako to vyžaduje zákon. Rezort kultúry dospel k záveru, že snímky filipínskej fotoreportérky porušujú maďarský zákon z roku 2021, ktorý zakazuje zobrazovanie tém spojených so sexuálnymi a rodovými menšinami maloletým v literatúre, filmoch či reklamách.

Zatiaľ čo kabinet vedený nacionalistickým premiérom Orbánom normu odôvodňuje snahou chrániť deti, skupiny na ochranu ľudských práv ho označujú za diskriminačné.

V apríli tohto roku 15 členských krajín EÚ podporilo právne kroky proti zákonu pred Súdnym dvorom EÚ. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ho predtým označila za „hanebný“.

Foto: WPP WPP1 Jedna zo snímok ocenenej série filipínskej fotoreportérky Hannah Reyesovej Moralesovej z domu, ktorý zdieľajú členovia komunity LGBT+.

Snímka Reyesovej Moralesovej zachytávajú seniorov z komunity LGBT+ na Filipínach, ktorí už desiatky rokov zdieľajú jeden dom a vzájomne sa o seba starajú. Niektorých členov tejto komunity vyfotila s make-upom alebo v oblečení, aké obvykle nosia účinkujúci na takzvaných drag shows.

Simon v skoršom príspevku na sociálnej sieti ironicky poďakoval Dúróovej za publicitu. Pred múzeom sa cez víkend tvorili dlhé rady.