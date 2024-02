Ukrajinka prišla o japonskú korunu krásy, klamala o afére so ženatým mužom

Mala to byť rozprávka, ale vyzerá to skôr ako lacná soap opera. Karolina Šijnová (26) sa nedávno stala víťazkou japonskej súťaže krásy, hoci pochádza z Ukrajiny. V krajine vychádzajúceho slnka sa hneď začalo diskutovať, či to bola správna voľba. Šinjová je totiž naozaj čistokrvná Ukrajinka, ani jeden z jej rodičov nepochádza z Japonska.