Ako vyžmýkať sociálny systém: Nigérijčan zarába státisíce na falošných deťoch

Aj keď nepracuje, od nemeckých úradov dostáva sociálne dávky vo výške 22-tisíc eur mesačne. A jeho široká "rodina" dokonca až 1,5 milióna ročne. Ako je to možné? Nigérijčan, ktorého prezývajú Mr. Cash Money (Pán hotovosť), iba zneužíva "dieru" v štedrom sociálnom systéme. Zarába na tom, že priznal otcovstvo 24 detí. A hoci sa vie, že je podvodník, formálne je všetko v súlade so zákonom.

Na Jonathana A., ako sa tento 44-ročný špekulant volá, narazila náhodou tzv. Bezpečnostná spolupráca Porúrie. Ide o tím zložený z policajtov, colníkov a ďalších expertov, ktorého úlohou je bojovať proti zločineckým klanom. Odhalený prípad ich šokoval.

„Menovaný Nigérijčan priznal otcovstvo 24 detí. Nie sú to však len ony, na koho, ako údajne nemajetný, poberá detské prídavky a ďalšie sociálne dávky,“ uviedol pre denník Bild policajný komisár Andreas Keppke zo zmieneného tímu.

Plánované rodičovstvo?

Mr. Cash Money sa k „zlatej bani“ dostal pomerne jednoducho. Aby zohnal povolenie k pobytu, oženil sa s Nemkou a manželstvo udržoval, až kým v roku 2009 nezískal nemecké občianstvo.

Potom prišiel na šikovný spôsob, ako sa bez práce dostať k veľkým peniazom. To, čo spravil, označili novinári za zvláštny druh plánovaného rodičovstva.

Začal tým, že sa v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko vyhlásil za otca dvoch tuctov potomkov, ktorých matkami boli ženy z rôznych kútov Afriky. Či naozaj ide o jeho deti, nik neskúmal, lebo nemecké zákony pri uznaní otcovstva nevyžadujú, aby bol biologickým rodičom.

Muž síce musí potvrdiť, že ich bude živiť, ale ak si túto povinnosť neplní (napríklad preto, že nemá príjem), prevezme to na seba štát.

Každé z týchto detí má právo na nemecké občianstvo, no v prípade Nigérijčana sa „rodina“ rozvetvila i vďaka ďalšej legislatívnej medzere. Ženy, ktoré s ním majú potomka, nenadobúdajú výhody len pre seba (výživné), ale aj pre svoje ďalšie deti, manželov a iné príbuzenstvo. Na základe spájania rodín totiž v Nemecku získavajú povolenie na pobyt, a tým aj nárok na sociálnu pomoc.

Vďaka 24 deťom Jonathana A. sa tak napokon nemecký štát musí postarať až o 94 ľudí z jeho „klanu“. Všetci majú právo zostať v Nemecku a celková výška sociálnych dávok, ktoré tam poberajú, sa podľa vyšetrovateľov vyšplhala na 1,5 milióna eur ročne.

„Nejde iba o detské prídavky, ale aj o platby na nájomné a náklady na kúrenie, príplatky a príspevky. To sa rýchlo nakopí do vysokých súm. A pritom je to i v prípade Jonathana A. len vrchol ľadovca, pretože z dôvodu ochrany osobných údajov a daňového tajomstva sme nemohli ďalej skúmať niektoré prepojenia,“ odhadol Keppke pre Bild.

Reportáž o Jonathanovi A. v nemeckej verejnoprávnej televízii.

Luxus zo sociálnych dávok

Ako zistili reportéri televízie Das Erste, na to, že je Mr. Cash Money podvodník, poukazuje aj to, kde nachádzal údajné matky svojich detí.

„Bola som prostitútka, keď som sa stretla s Jonathanom,“ prezradila v televíznej relácii Kontrasty Prisca z Nigérie, ktorá býva v Dortmunde a žije zo sociálnej pomoci. Ďalšia „matka“ Niki sa zase živila prostitúciou v Líbyi a Taliansku.

Podľa vyšetrovateľov zarobí Nigérijčan na sociálnych dávkach až 22 545 eur mesačne. Berie totiž aj peniaze, ktoré sú určené jeho údajným deťom a ich matkám. Z tejto sumy ďalej posiela len 388 eur jednej žene s dvoma deťmi. Polícia vychádza z toho, že mu jeho široká „rodina“ svoje sociálne príspevky necháva ako odmenu za to, že sa vďaka nemu legálne dostala do Nemecka.

Jonathan sa pritom ani nesnaží pôsobiť nenápadne. Naopak, rád sa predvádza. Na sociálnych sieťach pravidelne zverejňuje fotografie a videá, kde ho vidno, ako v Afrike rozhadzuje ľuďom bankovky.

V byte, ktorý má v Dortmunde, ho už takmer nevidno. Radšej sa zdržuje v rodnej krajine. Má tam honosnú vilu a luxusné autá – SUV Mercedes, limuzínu a kabriolet značky Audi aj športové BMW.

A to celé roky nepracuje. Všetko mu hradia nemeckí daňoví poplatníci. Obvinenia z podvodu však odmieta. „Mal som skrátka veľa žien a tiež veľa detí, ale to predsa nie je nič zvláštne – aspoň v Nigérii,“ povedal pre Bild. „Neurobil som nič zlé.“

Škody za 150 miliónov

Pre políciu nie sú také praktiky ničím novým. Podľa Keppkeho sú bežné nielen pre Afričanov, ale aj pre Vietnamcov či ľudí z Balkánu, najmä Macedóncov.

Do Nemecka tak napríklad legálne „pašujú“ ženy a deti zo zahraničia. Stačí, ak nájdu niekoho, kto je za niekoľko stoviek eur ochotný zájsť k notárovi a priznať otcovstvo cudzieho dieťaťa. V Porýní je známy prípad bezdomovca, ktorý „mal“ až 16 detí s migrantkami.

Mr. Cash Money nie je jediný, kto takto zneužíva sociálny systém. Podľa údajov z roku 2017 je v Nemecku podobných špekulantov asi 5 000 a celkové škody, ktoré za rok spôsobia, odhadli na viac ako 150 miliónov eur.

Problémom je, že polícia nemôže zasiahnuť, lebo zneužívanie otcovstva nie je trestným činnom. Po medializácii prípadu Jonathana a ďalších „multioteckov“ spolkové ministerstvá vnútra a spravodlivosti síce prisľúbili, že sa tým budú zaoberať, no kedy presne, neuviedli.

Mr. Cash Money medzitým nezáhaľal. Požiadal o uznanie otcovstva pre ďalšie dve deti…