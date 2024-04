Medzinárodný škandál v Bruseli a veľké víťazstvo euroskeptikov. Konferencia nacionalistov napokon pokračuje

Bruselský server Politico to označuje za veľké víťazstvo tábora, ku ktorému sa radí maďarský premiér Viktor Orbán alebo strojca brexitu Nigel Farage. K najznámejším tváram Národnej konferencie konzervativizmu (NatCon) patria tiež francúzsky krajne pravicový politik Éric Zemmour či bývalá britská ministerka vnútra Suella Bravermanová.

Súd rozhodol, že v prípade rizika narušenia verejného poriadku musia úrady prijať opatrenia „na obmedzenie demonštrácií na verejných komunikáciách, nie na zákaz súkromného zhromaždenia“, a že vláda „musí aspoň vyvinúť úsilie na ochranu tých, ktorí chcú uplatniť svoje ústavné právo na zhromažďovanie“. Vzhľadom na to, že nastalo „stredné“ ohrozenie účastníkov, nebolo potrebné „neprimerané úsilie policajných služieb“, uviedol súd.

Miestny starosta Emir Kir uviedol, že vydal nariadenie, ktoré konferenciu zakázalo v záujme „verejnej bezpečnosti“, a nie kvôli „osobným antipatiám k tým, ktorí propagujú nenávisť“. V príspevku na sociálnej sieti X liberálny politik uviedol, že rozhodnutie justície rešpektuje, ale plánuje na akciu naďalej dohliadať.

Stretnutie euroskeptických osobností sa konalo v utorok za zatvorenými dverami v spoločenskom centre Claridge po tom, čo dva iné podniky akciu odmietli hostiť, napísal belgický denník Le Soir. V úvode jej priebeh narušila polícia, ktorá niekoľko hodín hosťom bránila vo vstupe do budovy.

Anthony Gilland z pravicového think tanku MCC, ktorý je jedným zo sponzorov podujatia, povedal polícii, že rozhodnutie starostu napadnú na súde, aby mohli konferenciu udržať.

Farage, ktorý je niekdajší europoslanec, skritizoval úrady v Bruseli, že sú „jednoducho monštruózne“, keď sa usilujú zrušiť podujatie. Jeden z organizátorov, Frank Füredi zo spomenutého MCC, to prirovnal k diktatúre.

Starostov zákaz akcie vyvolal silnú kritiku aj zo strany belgického premiéra Alexandra De Crooa alebo britského ministerského predsedu Rishiho Sunaka, ktorí zdôrazňovali slobodu prejavu.

"To, čo sa dnes stalo v Claridge, je neprijateľné. Autonómia miestnej samosprávy je jedným zo základných kameňov našej demokracie, ale nikdy nemôže prevážiť nad belgickou ústavou, ktorá od roku 1830 zaručuje slobodu prejavu a právo na pokojné zhromažďovanie. Zákaz politických stretnutí je protiústavný,“ reagoval De Croo.

Hovorca britského premiéra dodal, že zákaz podujatia poškodzuje slobodu prejavu a demokraciu. "Tieto správy sú mimoriadne znepokojujúce… premiér je silným podporovateľom a zástancom slobody prejavu a je presvedčený, že by to malo byť základom každej demokracie,“ dodal.

Konzervatívnu konferenciu organizuje pravicový think tank Edmund Burke Foundation. Okrem spomenutých politikov tam mali byť aj bývalá britská ministerka vnútra Suella Braverman a krajne pravicový politik Éric Zemmour, ktorý kandidoval v roku 2022 na prezidenta Francúzska.

Na konferencii bol aj slovenský exminister práce Milan Krajniak. "Neuveriteľné. V hlavnom meste EÚ, dva mesiace pred eurovoľbami, sa pokúšajú zakázať hovoriť názory, ktoré sú im nepríjemné. To je progresívna eurosloboda dnes. Áno, my chceme, aby EÚ tvorili národne štáty s právom veta. Áno, my budeme brániť tradičnú rodinu tvorenú otcom, mamou a deťmi. Áno, my budeme brániť právo na život od počatia až po prirodzenú smrť,“ napísal na sociálnej sieti.

Podľa bývalého poslanca Györgya Gyimesiho v Bruseli spáchali atentát na demokraciu. "Brusel je dnes v stave, že tých, ktorých nevie obísť, umlčí! Včerajší atentát bol namierený proti demokracii, nie proti Viktorovi Orbánovi! Vykonal ho starosta z imigrantskej rodiny a s ním spolupracujúca bruselská polícia proti tým, ktorí sú na strane mieru a bezpečnosti. Proti tým, ktorí považujú riešenie genderových otázok v čase keď Európa krváca kvôli nefunkčným sankciám za nepodstatnú vec,“ napísal Gyimesi.