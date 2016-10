Posledná rozlúčka s Michalom Kováčom, na Slovensku je štátny smútok

10:45 Medzi kondolujúcimi je aj neurológ Pavel Traubner s manželkou.

10:40 Manželka i synovia sú v Rytierskej sieni. Postupne k nim prichádzajú kondolovať hostia.

10:37 Policajti sa pred parlamentom rozchádzajú na svoje pozície. „Boh vás ochraňuj, ak budem musieť riešiť nejaké porušenie disciplíny,“ dáva veliteľ posledné inštrukcie.

10:35 „Michal Kováč odišiel a toto je jeden z jeho odkazov – urobme zo Slovenska slušnú a usporiadanú krajinu,“ 'povedal Ján Budaj, ktorý sa snažil o zrušenie amnestii Vladimíra mečiara.

10:30 V Rytierskej sále je nastúpená čestná stráž. Rakva Michala Kováča je zahalená v štátnej vlajke Slovenska. Kondolenciami rodine sa začala prvá časť rozlúčky so zosnulým exprezidentom.

Na nádvorí Bratislavského hradu prichádzajú prví účastníci štátneho pohrebu. Autor: Pravda, Robert Hüttner

10:15 Na nádvorie Bratislavského hradu začínajú prichádzať poslanci NR SR. Kondolencie začne rodina prijímať o 10:30 v Rytierskej sieni. Postupne začínajú prichádzať aj hostia, ktorí si pripínajú čiernu stužku a vchádzajú dovnútra.

Na nádvorí Bratislavského hradu vrcholia prípravy na štátny pohreb Michala Kováča, nastupujú príslušníci Ozbrojených síl SR. Autor: Robert Hüttner, Pravda

10:05 O pokojný priebeh sa starajú stovky policajtov, v areáli hradu sú aj vojaci.

10:00 Bratislavské Palisády, cez ktoré bude prechádzať zástup s rakvou Michala Kováča, sú vyzdobené čiernymi vlajkami a vlajkami Slovenskej republiky.

9:45 Na Bratislavskom hrade prebiehajú prípravy na pohreb. V jeho vchode je rozprestretý červený koberec.

8:00 Na Slovensku sa začal štátny smútok. Čiastočne ovplyvní aj kultúrne udalosti a program niektorých divadiel na Slovensku. Ministerstvo vnútra vyzvalo všetky štátne orgány a inštitúcie, ako aj orgány územnej samosprávy na úpravu vlajkovej výzdoby na znak štátneho smútku. Štátne vlajky sú spustené do pol žrde a vyvesené sú aj čierne zástavy. Zakázané sú hazardné hry. V stredu sa občania mohli pokloniť pamiatke Michala Kováča v Rytierskej sále Bratislavského hradu, kde bola vystavená truhla s jeho telesnými pozostatkami. Čítajte viac v článku: Srdečný a ľudský, spomínali na exprezidenta

7:30 Do 11:30 sú okrem Palisád uzatvorené aj: Hodžovo námestie, Staromestská ulica a Banskobystrická ulica. Uzavretá by mala byť aj Štefánikova ulica. Približne o 13:30 by mali byť Palisády či Hodžovo námestie opäť otvorené. Na poludnie v celej Bratislave budú päť minút vyzváňať zvony. Smútočný sprievod s lafetou sa cez Palisády vydá na nádvorie Prezidentského paláca. Po hymne a minúte ticha, počas poslednej rozlúčky na nádvorí Prezidentského paláca, zaznie o 13:00 20 delostreleckých sálv z nábrežia Dunaja. Rakvu prevezú do Dómu, kde bude zádušná omša. Viac o priebehu štátneho pohrebu čítajte v článku: Lúčime sa s prvým prezidentom SR Michalom Kováčom.

7:00 Do 14:00 Z bezpečnostných a technických dôvodov nie je možné státie či parkovanie vozidiel na Palisádach vrátane chodníka.