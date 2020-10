ONLINE: Pre opatrenia proti vírusu Európania strácajú nervy

Nové sprísnené opatrenia nesie veľa Európanov ťažko. V Taliansku vyšlo do ulíc niekoľko stoviek ľudí, skončilo sa to potýčkami s políciou. Boli medzi nimi aj futbaloví fanúšikovia - ultras, podobne ako nedávno na Slovensku a v Česku.

6:58 Reprofilizované lôžka pre pacientov s ochorením Covid-19 v nemocniciach Žilinského samosprávneho kraja v Čadci, Dolnom Kubíne, Námestove a Trstenej sa zaplnili a pribudli aj ďalší nakazení zdravotníci. Na sociálnej sieti o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

6:50 V Českej republike potvrdili za pondelok 10 273 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, vyplýva z najnovších údajov českého ministerstva zdravotníctva.

Česko momentálne eviduje 162 785 aktívnych prípadov nákazy. Od začiatku pandémie sa v ČR celkovo potvrdilo už 268 370 prípadov nákazy, pričom z ochorenia Covid-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 103 220 pacientov. Hospitalizovaných bolo do pondelka 18.00 h 5613 pacientov.

Za pondelok pribudlo v súvislosti s ochorením Covid-19 aj 75 nových úmrtí, čím sa ich celkový počet od vypuknutia pandémie zvýšil na 2365. Česká vláda sa v pondelok rozhodla znovu pritvrdiť a prijať opatrenia, ktoré by mali pomôcť zastaviť masívne sa šíriaci koronavírus. Kabinet rozhodol o zákaze nočného vychádzania (s výnimkou cestovania do zamestnania a podobne) a čiastočne aj denného vychádzania. Zákaz platí od stredy 28. októbra do polnoci v utorok 3. novembra.

6:40 V Nemecku za posledný deň pribudlo 11 409 novo nakazených koronavírusom. S ochorením Covid-19 v krajine zomrelo ďalších 42 ľudí, obetí je od začiatku pandémie 10 098. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na Inštitút Roberta Kocha (RKI).

Celkovo sa od začiatku pandémie v Nemecku nakazilo 449 275 ľudí. RKI odhaduje, že 326 700 sa ich medzitým uzdravilo. Takzvané reprodukčné číslo, teda údaj o tom, koľko jeden infikovaný v priemere nakazí ďalších osôb, kleslo podľa inštitútu v pondelok na hodnotu 1,37, deň predtým to ešte bolo 1,45. To znamená, že desať infikovaných nakazí takmer 14 ďalších ľudí. Odborníci opakovane zdôrazňujú, že reprodukčné číslo musí byť nižšie ako jedna, aby sa podarilo nákazu prekonať.

6:00 Stovky ľudí protestovali v pondelok vo viacerých talianskych mestách proti novým obmedzeniam zavedeným v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Prinajmenšom v Turíne a Miláne došlo aj k násilnostiam. Informovala o tom podľa TASR v noci na utorok agentúra AP. V Turíne sa niektorí demonštranti odčlenili od pokojného protestu, pričom rozbíjali výklady obchodov a hádzali dymovnice a fľaše, uviedol verejnoprávny rozhlas RAI.

Podľa RAI hodená fľaša zranila fotografku. Polícia použila slzotvorný plyn, aby rozohnala demonštrantov, ktorí sa zhromaždili na námestí Piazza del Castello. Tlačová agentúra LaPresse uviedla, že násilie na protestoch v Turíne majú na svedomí násilnícki futbaloví fanúšikovia, označovaní ako „ultras“. Piatich demonštrantov zadržali úrady.

Demonštrácia proti koronavírusovým obmedzeniam prerástla do násilností aj v Miláne, kde polícia takisto reagovala slzotvorným plynom. Podľa spravodajcu AP zadržali najmenej dvoch ľudí. Pondelňajšie protesty sa konali aj v menších mestách vrátane sicílskej Catánie a Cremony ležiacej na severe Talianska.

V pondelok v Taliansku vstúpili do platnosti nové opatrenia. Bary a reštaurácie musia byť od 18.00 h zatvorené a fanúšikovia majú úplný zákaz vstupu na futbalové štadióny. Zatvorené sú aj posilňovne a plavárne. V Taliansku doposiaľ zaznamenali 542 789 prípadov nákazy, v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 37 479 osôb.