Naď: Najvyšší ústavní činitelia dostali správu o snahe zmanipulovať voľby

Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer) to vylúčil, tvrdenie označil za „bláboly“. Manipulácie volieb sa však obáva tiež, a to pre postupnú elektronizáciu volebných systémov.

„Dostali sme spravodajskú informáciu zo zahraničia, ktorá presne hovorí o osobe, čase a mieste, kedy štátny občan SR bol v Rusku prebrať finančné zdroje v prospech politickej strany Smer na manipuláciu volieb. Keď tu niekto chce manipulovať voľby, chce to Rusko a používa na to svojich trójskych koňov, vrátane politickej strany Smer,“ vyhlásil Naď. Informáciami sa podľa neho zaoberá aj polícia.

Kaliňák podotkol, že Smer nikdy externé peniaze neprijal. „Sú to neuveriteľné bláboly, ktoré od rána do včera rozprávate a nikdy nepoviete konkrétne, vždy len utajený zdroj,“ reagoval. Myslí si však, že voľby by mohli byť zmanipulované zo strany štátnych orgánov. V tejto súvislosti vyjadril podozrenie z možnej manipulácie referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie, ktoré podľa jeho slov „nikto nemá záujem podrobne prešetrovať,“ uviedol. Naď podotkol, že v tom čase bolo prešetrovanie jeho úlohou, keďže bol ministrom vnútra. Demokrati preto podľa jeho slov podajú na Kaliňáka trestné oznámenie. „Nevenoval som sa tomu, aby nebol spochybnený náš vstup do EÚ,“ reagoval exminister vnútra.

Tvrdenia, že Smer chce zmeniť priamu voľbu prezidenta označil Kaliňák za nezmysel a „pekný predvolebný hoax“. Zdôraznil, že strana vždy kričala po demokratickej súťaži. Podľa Naďa informáciu potvrdili viaceré zdroje zo Smeru, konkretizovať ich odmietol. „Nebudem prezrádzať svoje zdroje,“ povedal.

V diskusii sa dotkli aj vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Kaliňák uviedol, že existujú verzie, ktoré vyšetrovateľ zámerne ignoroval. Podľa Naďa sa snaží „vpúšťať hmlu do vyšetrovania“. Kaliňák tiež v relácii povedal, že nepovažuje za dobrý nápad, aby prípadný nový prezident udelil amnestiu bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. „Ja si myslím, že sa dostane z toho právnymi krokmi,“ skonštatoval.

Naď uviedol, že ak by mala strana Demokrati v predvolebných prieskumoch menej ako tri percentá, zvažoval by, aby stiahla kandidatúru vo voľbách. Kaliňák uviedol, že sa o svojej prípadnej kandidatúre rozhodne v blízkom čase. „Hlavne sa bude musieť rozhodnúť aj sám Smer,“ dodal.