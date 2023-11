Slovensko odsudzuje ruskú inváziu, zbrane Ukrajine ale dodávať nebude, vyhlásil Blanár

Slovensko odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajinu ako porušenie medzinárodného práva a podporuje územnú celistvosť napadnutej krajiny. Nebude ale Ukrajine dodávať zbrane zo zásob slovenských ozbrojených síl, podporuje mierové iniciatívy. Na tlačovej konferencii po rokovaní s ministrom zahraničných vecí Jánom Lipavským (Piráti) v Prahe to v pondelok povedal šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.

Premiér Robert Fico ešte ako opozičný politik opakovane kritizoval skoršiu vládu Slovenska za odovzdanie rôznych zbraní Ukrajine a tvrdil, že v prípade účasti svojej strany v novom kabinete nedovolí vývoz ani jedného náboja na Ukrajinu.

„Jednoznačne odsudzujeme akt Ruskej federácie ako porušenie medzinárodného práva,“ povedal dnes Blanár. Uviedol však, že Slovensko takto konzistentne pristupovalo aj napríklad k porušovaniu medzinárodného práva v Iraku a Kosove, ktorého nezávislosť neuznáva ako jeden z piatich členských štátov Európskej únie.

Exminister Wlachovský odporúča Blanárovi: Najprv počúvať, potom rozprávať Video

Riešenie situácie na Ukrajine podľa Blanára nemá vojenské korene. Slovensko podporuje predovšetkým mierové iniciatívy, a to vzišli z akejkoľvek úrovne, či už od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, alebo z Brazílie či Číny, povedal. Potrebné je podľa slovenského ministra prerušiť boje a hľadať riešenie pri rokovacom stole.

Blanár tiež uviedol, že Slovensko významne pomohlo Ukrajine humanitárne. V takejto pomoci chce jeho krajina pokračovať, zároveň ponúka odborníkov napríklad na odmínovanie územia. „Ale nebudeme dodávať akékoľvek zbraňové systémy alebo zbrane zo zásob ozbrojených síl Slovenskej republiky,“ povedal Blanár. Krajine podľa neho dochádza zásoby a zároveň opäť apeloval na mierové iniciatívy.

Čítajte viac Fico žiada inventúru vojenského materiálu, vláda nebude brániť podnikom vo výrobe a dodávkach zbraní

Slovensko po ruskej invázii na Ukrajinu nielen odovzdalo Kyjevu darom rôznu vojenskú techniku vrátane vyradených stíhačiek MiG-29 sovietskej konštrukcie, ale na základe bilaterálneho komerčného kontraktu mu dodalo aj osem samohybných húfnic Zuzana 2, ktoré sú vlajkovou loďou slovenského obranného priemyslu. Výrobu ďalších 16 húfníc Zuzana 2 pre Ukrajinu zaplatí podľa skorších informácií Dánsko, Nórsko a Nemecko.

Spoločné záujmy v EÚ či NATO

Minister zahraničia Lipavský sa pri rokovaní v Prahe so slovenským náprotivkom Blanárom zhodol, že krajiny majú spoločné záujmy v rade otázok týkajúcich sa strednej Európy, Európskej únie či Severoatlantickej aliancie (NATO).

Témami rokovania podľa šéfa českej diplomacie bola tiež situácia, v Izraeli a v Pásme Gazy. Stretnutie bolo skôr zoznamovacie, ale ministri diskutovali aj o migrácii alebo bezpečnosti. Blanár povedal, že Česko a Slovensko spája členstvo v EÚ a NATO. Uviedol tiež, že pri budúcom spoločnom zasadnutí vlád by mohli zástupcovia kabinetov prediskutovať pripomienku 20. výročia členstva v EÚ, ktoré pripadá na budúci rok.

Predchádzajúca slovenská vláda podľa Blanára nerobila dostatočné opatrenia ohľadom migrácie, čo viedlo Českú republiku k zavedeniu kontrol na spoločnej hranici. S Lipavským sa dnes zhodli, že je potrebná koordinácia a funkčná ochrana schengenských hraníc.

Česká vláda minulý týždeň rozhodla, že náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom budú pokračovať do 22. novembra. Česko ich spustilo v koordinácii s Poľskom 4. októbra, pôvodne na desať dní. Kontroly sa na česko-slovenskej hranici opakujú po roku, vlani ich ČR kvôli prílevu migrantov zriadila koncom septembra a trvali do začiatku februára.

Čítajte viac Skončiť sa mali vo štvrtok. Kontroly na hraniciach s Českom pokračujú

České úrady zdôrazňujú, že situácia je tento rok výrazne lepšia ako pred rokom a náhodné kontroly sú predovšetkým prevenciou kvôli tomu, aby sa po obdobných krokoch okolitých štátov migračné toky nepresunuli do Česka.

Fico navštívi Česko zrejme 24. novembra

Robert Fico absolvuje svoju prvú oficiálnu návštevu ČR zrejme 24. novembra. V pondelok to v Prahe povedal minister Blanár, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Fico chce v Prahe absolvovať plnohodnotnú bilaterálnu návštevu, čo znamená, že okrem premiéra Petra Fialu by sa mal stretnúť so všetkými najvyššími ústavnými činiteľmi. Blanár dodal, že ďalšia návšteva bude vo štvrtok na úrovni ministrov vnútra a pripravuje sa tiež návšteva slovenského ministra obrany v ČR.

Čítajte viac Kuriozita z Ukrajiny – československá Tatra 815 v úlohe samohybného dela

„Česko je pre SR veľmi významný partner. Chceme rozvíjať vzťahy aj naďalej, ako sme boli zvyknutí. Som presvedčený, že máme množstvo spoločných vecí,“ povedal Blanár.

Fico podľa slov šéfa slovenskej diplomacie poslal list českému premiérovi, v ktorom pomenoval jedinečnosť Vyšehradskej štvorky (V4) a požiadal o to, aby činnosť V4 oživili. Slovenský premiér chce čím skôr zasadnutie, kde by rokovali o témach, ktoré členov V4 spájajú. Ako príklad uviedol migračný pakt.