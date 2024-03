Polovici slovenských občanov neprekážajú registrované partnerstvá pre páry rovnakého pohlavia. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre občianske združenie Fórum života. Združenie spresnilo, že 51 percent opýtaných zastáva názor, že ľudia s homosexuálnou orientáciou by mali mať právo uzatvoriť so svojím partnerom či partnerkou registrované partnerstvo, v ktorom partneri majú rovnaké ekonomické práva ako zosobášení manželia.

Prieskum ukázal, že s registrovanými partnerstvami súhlasia najmä mladší a vzdelanejší obyvatelia. Proti takémuto záväzku je 45 percent občanov Slovenska. Najviac sa k registrovaným partnerstvám prikláňajú voliči Progresívneho Slovenska (90 %) a najmenej voliči SNS (22 %). Agentúra vykonávala prieskum od 14. do 21 februára na vzorke 1 025 respondentov,

Prieskum ďalej ukázal, že Slováci sú menej otvorení manželstvám párov rovnakého pohlavia. Necelé dve tretiny, a teda 60 percent obyvateľov Slovenska si myslí, že by páry rovnakého pohlavia nemali mať právo uzatvoriť manželstvo. Za to, aby mali páry rovnakého pohlavia práva uzatvoriť manželský zväzok je 36 percent opýtaných. Fórum života spresnilo, že najviac otvorení manželstvám homosexuálnych párov sú opäť mladší a vzdelanejší ľudia. S adopciou detí pre homosexuálne páry nesúhlasí 69 percent opýtaných. V prospech adopcií bolo 16 percent respondentov. Ak ide o adopcie, tak aj mladší obyvatelia sú zväčša proti, a proti sú podľa prieskumu aj štyria z desiatich voličov PS.

Agentúra Focus zisťovala aj názory na umelé ukončenie tehotenstva, ktoré toleruje približne polovica občanov Slovenska, no len v prípade vážnych dôvodov. Tretina opýtaných dovoľuje potraty bez ohľadu na dôvod. Spolu tak ide o 86 percent občanov Slovenska, ktorí umelé ukončenie tehotenstva schvaľujú. „Slováci sa oproti roku 2019 stali voči interrupciám oveľa benevolentnejší, keďže skupina za potraty z akéhokoľvek dôvodu narástla až o desať percent. Úplný zákaz potratov si želá len desatina Slovákov," spresnilo Fórum života. Z prieskumu tiež vyplynulo, že voči potratom sú oveľa otvorenejší rozvedení, ľudia v nezosobášených zväzkoch a slobodní. Najviac v prospech interrupcií odpovedali voliči PS a najmenej voliči Kresťanskodemo­kratického hnutia.

Respondenti, ktorí interrupcie neodmietajú, odpovedali aj na prípady, v ktorých by interrupcia mala byť dovolená či zakázaná. Najvážnejšími dôvodmi pre umožnenie potratu by podľa opýtaných bolo ohrozenie života matky, čo si myslí deväť z desiatich respondentov. 88 percent respondentov sa priklonilo k potratu aj v prípade zistenia, že plod nie je schopný života alebo je ťažko poškodený. Ďalším vážnym dôvodom je podľa 87 percent respondentov počatie pre znásilnenia alebo incest. Vážnym dôvodom je pre 86 percent opýtaných aj ohrozenie zdravia matky či genetické dôvody (77 %). Necelá polovica opýtaných by akceptovala aj sociálne či ekonomické dôvody. Prieskum ukázal, že ani konzervatívci by potraty úplne nezakázali, pričom 82 percent z nich by umelé ukončenie tehotenstva dovolilo, každý štvrtý z akýchkoľvek dôvodov a 64 percent z nich z vážnych dôvodov.

V rámci prieskumu sa zisťoval aj názor občanov Slovenska na umelé oplodnenie. Tri štvrtiny respondentov (76 %) si myslia, že na umelom oplodnení nie je nič zlého, a že dáva šancu mať dieťa ľuďom, ktorí ho za normálnych okolností nemôžu mať. K názoru, že „umelé oplodnenie by malo byť zakázané, a to z dôvodu, že ohrozuje základné ľudské práva a hodnoty, pretože pri umelom oplodnení dochádza k zabíjaniu ľudských embryí, ktoré sú nepotrebné“ sa prikláňa pätina respondentov (19 %). Umelé oplodnenie najviac odmietajú voliči KDH (48 %) a najmenej voliči PS (9 %). Z prieskumu tiež vyplynulo, že približne polovica respondentov (49 %) je názoru, že pokusy na ľudských embryách sú nemorálne a mali by sa zakázať. Opačný názor zastáva 41 percent respondentov, ktorí si myslia, že ak pokusy na ľudských embryách môžu v budúcnosti viesť k liečbe rôznych chorôb, tak by mali pokračovať. Prieskumom agentúra Focus zisťovala aj názory na eutanáziu. 57 percent respondentov súhlasí s tým, že v prípade ťažkých nevyliečiteľných chorôb by mal mať človek možnosť rozhodnúť sa, či chce ďalej žiť, alebo nie. Opačného názoru, a to, že nikto nesmie byť pozbavený života, a to ani v prípade, že trpí nevyliečiteľnou chorobou a želá si smrť, je 37 percent opýtaných.