Zavolajte nadriadených, dožadoval sa muž, ktorý chcel na Agrokomplexe zaplatiť za parkovanie. Bez karty to nebolo možné

„Zbúram tu rampu a zavrú ma do basy, nie!“ rozčuľoval sa jeden z návštevníkov medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex na parkovisku hneď pri hlavnom vchode na výstavisko. Za parkovanie sa tu dalo platiť jedine kartou, on mal iba hotovosť. Pokiaľ ide o dopravu, to najhoršie čaká domácich i návštevníkov štvordňovej akcie počas piatka a soboty.