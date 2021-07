Exprezident USA Bush: Stiahnutie vojakov z Afganistanu je chyba

V rozhovore s nemeckou televíznou a rozhlasovou stanicou Deutsche Welle Bush tiež vyzdvihol vodcovské schopnosti nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá tento týždeň navštívi Spojené štáty.

„Afganské ženy a dievčatá budú vystavované neopísateľným predsudkom. Je to chyba,“ varoval niekdajší republikánsky prezident v rozhovore. Práve Bush pritom poslal na jeseň v roku 2001 amerických vojakov do Afganistanu v reakcii na teroristické útoky na USA z 11. septembra 2001.

„Budú ponechané masakrom týchto veľmi brutálnych ľudí a to mi trhá srdce,“ povedal exprezident v rozhovore, ktorý poskytol Deutsche Welle pri príležitosti nadchádzajúcej rozlúčkovej návštevy nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v USA. Vo štvrtok kancelárku v Bielom dome prijme terajší americký prezident Joe Biden.

Bush, ktorý politické témy komentuje veľmi sporadicky, vyjadril presvedčenie, že Merkelová zmýšľa podobne ako on. „Merkelová vniesla vysokú úroveň a dôstojnosť do veľmi dôležitých pozícií; prijímala veľmi ťažké rozhodnutia a robila tak vzhľadom na to, čo je najlepšie pre Nemecko, a robila tak na základe zásad, ktorými sa riadi“ povedal Bush v rozhovore, ktorý má byť súčasťou dokumentu o nemeckej političke, ktorá funkciu kancelárky na jeseň opustí po 16 rokoch. „Je to súcitná vodkyňa, žena, ktorá sa nebojí viesť,“ chválil ju prezident USA z rokov 2001 – 2009.

V Afganistane bolo okolo 2 500 amerických vojakov a vyše 7-tisíc z ďalších krajín, než sa v máji začali sťahovať. V poslednej dobe pritom výrazne silnie vplyv a kontrolu nad územím Afganistanu získava povstalecké hnutie Taliban.

USA sa dohodli na stiahnutí svojich vojsk z krajiny s Talibanom vo februári minulého roka pod podmienkou, že povstalci zabezpečí, aby sa z Afganistanu nestala základňa pre útoky voči USA a ich spojencom.