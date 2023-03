Rusov sa pýtali na anexiu Krymu. Väčšina tvrdí, že sú na to hrdí

„Pozitívny postoj k vstupu Krymu do Ruska deklaruje 85 % Rusov, z toho 63 % opýtaných je o tom úplne presvedčených (plus 17 percentuálnych bodov k údajom z roku 2021); 56 % Rusov cíti hrdosť (plus 8 p.b. oproti roku 2021),“ cituje ruská agentúra TASS u zo štúdie Celoruského centra pre výskum verejnej mienky, ktorá bola zverejnená v sobotu.

Prevažná väčšina Rusov – 86 % – je presvedčená o správnosti rozhodnutia o „opätovnom zjednotení polostrova s ​​Ruskou federáciou“ (67 % je o tom úplne presvedčených, čo je o 10 percentuálnych bodov viac ako pred dvoma rokmi). U pätiny Rusov prevzatie Krymu nevyvoláva žiadne pocity.

Až 71 % opýtaných vidí v prípade Krymu viac výhod pre Rusko ako škôd, 15 % viac škôd, pre 14 % je ťažké odpovedať. Pozitívne dôsledky pre Rusko z anexie Krymu vymenovalo 62 % účastníkov prieskumu. Medzi nimi boli vznik novej turistickej destinácie (24%) a bezpečnosť námornej základne (18%). Respondenti uviedli aj také dôsledky ako obnovenie územnej celistvosti Ruska (9 %), rozšírenie územia krajiny (7 %) a návrat rusky hovoriaceho obyvateľstva do vlasti (7 %).

Negatívne dôsledky pre Rusko označilo 44 % ľudí. Medzi najčastejšie odpovede patrí konflikt s Ukrajinou – špeciálna operácia (15 %), uvalenie sankcií (13 %), zhoršenie zahraničnej politickej situácie (11 %) a vysoké náklady na obnovu regiónu (7 %), uviedla agentúra TASS zo správy prieskumnej agentúry.