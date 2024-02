Sám doma po francúzsky. Malý chlapec žil dva roky bez rodičov a nikto si to nevšimol

Živil sa keksami a konzervami, spal pod troma paplónmi, aby mu nebola zima, ale normálne chodil do školy a dobre sa učil. Chlapec vo francúzskej obci Nersac mal deväť rokov, keď ho opustila matka, no nikomu to nepovedal. Celé dva roky si nikto nevšimol, že je v byte sám. O jeho osude sa verejnosť dozvedela až teraz vďaka súdu, ktorý jeho 39-ročnej mame uložil trest 18 mesiacov, z toho 12 podmienečne.