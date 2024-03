Prečo Lukašenko vyvracia Putinovu ukrajinskú verziu teroru? Útočníci z Crocusu chceli utiecť do Bieloruska, tvrdí

„Poukazovaním na úlohu bieloruských bezpečnostných síl pri zatýkaní podozrivých sa pravdepodobne snaží zabrániť diskusiám o hypotetických prepojeniach útočníkov s jeho krajinou,“ usudzujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Štyri dni po piatkovej masakre, ktorá si v Krasnogorsku na predmestí Moskvy podľa spresnenej bilancie vyžiadala prinajmenšom 143 životov, pri čom ďalšie desiatky návštevníkov koncertu zostávajú po požiari nezvestné, Lukašenko povedal, že tadžickí útočníci plánovali útek z Brianskej oblasti v Rusku do Bieloruska. Minsk ale podľa neho zaviedol posilnený bezpečnostný režim, čo teroristov prinútilo zmeniť kurz smerom k rusko-ukrajinskej hranici.

Útok v Moskve, desiatky mŕtvych. Videá zo sociálnych sietí Video

Len čo vládcovia Ruska a Bieloruska dostali od spravodajských služieb informáciu, že smerom na Briansk sa pohybuje auto s teroristami, došlo k dohode, že Bielorusko zablokuje svoj úsek v smere pravdepodobného pohybu zločincov a ruská strana zablokuje svoj vlastný, tvrdí Lukašenko.

„Volali sme si. Spýtal som sa ho: Potrebuješ ešte niečo?“, reprodukoval minský autokrat svoj dialóg s Putinom pre agentúru BELTA, "Pýta sa ma: Pomôžeš mi to zavrieť? – Pomôžem. Urobíme všetko,“ dodal.

Video Vyšetrovanie teroristického útoku pri Moskve

Lukašenko tvrdí, že teroristi zmenili plány pre kontrolné stanovištia a zábrany, ktoré Bielorusi postavili na svojich hraniciach. „Preto sa nemohli dostať do Bieloruska. Videli to. Tak sa otočili a išli na úsek ukrajinsko-ruskej hranice,“ cituje ho bieloruská štátna agentúra.

Svojou verziou minský autokrat určite nepotešil kremeľského vládcu, šíriaceho účelové špekulácie o ukrajinskej stope. Vladimir Putin a viacerí predstavitelia jeho režimu opakovane tvrdili, že teroristi mali dohodu s Ukrajicami, že im na hranici otvoria „okno“, aby mohli uniknúť z Ruska.

Čítajte viac Teroristi mali podľa Putina pripravenú únikovú cestu na Ukrajinu

Podľa Lukašenka ale prvou voľbou posádky bieleho Renaultu bolo Bielorusko. Povedal to ale v kontexte, ktorým sa zdanlivo snažil Putina obhajovať pred kritikou exilových ruských i bieloruských médií za to, že najkrvavejší teroristický útok v ruskej metropole za uplynulé dve desaťročia šéf Kremľa verejne komentoval až s devätnásťho­dinovým odstupom.

Čítajte viac Riskujú gulag. Niektorí z Putinovho okruhu nespájajú Ukrajinu s masakrou pri Moskve

"Prečo som to povedal? Pretože tí, čo ušli – od nich aj od nás – začali Putinovi vyčítať: ,Hľa, čo sa stalo, a on mlčí, nehovorí, nemá príhovor, atď. Ale my s Putinom sme celých 24 hodín nespali! Čo oni tom vedia?! Bola tam neustála súčinnosť,“ poznamenal Lukašenko.

„Lukašenkove vyhlásenie, že útočníci smerovali k Bielorusku predtým, ako ich bieloruské a ruské spravodajské služby prinútili zmeniť smer, kategoricky protirečí Putinovým tvrdeniam o plánovanom úteku útočníkov,“ zdôrazňuje ISW.

Geolokácia videa z 23. marca, ktoré zachytáva, ako ruské bezpečnostné zložky dolapili štyroch útočníkov v zalesnenej oblasti, podľa ISW ukazuje, že sa to stalo pri diaľnici E101 asi 20 kilometrov juhovýchodne od ruského mesta Briansk. Uvedené miesto sa nachádza približne 95 kilometrov od ukrajinských hraníc alebo 130 kilometrov od úseku, kde E101 prechádza na Ukrajinu. Tento bod sa nachádza 124 kilometrov od bieloruských hraníc a približne 25 kilometrov od diaľnice A-240 vedúcej do bieloruského Gomelu.

Podľa Lukašenkovej verzie útočníci najprv išli po diaľnici A-240 smerom na Bielorusko, ale videli kontrolné stanovištia či iné prekážky a zmenili kurz na východ po lesných cestách na diaľnicu E101.

Minský vládca podľa amerických analytikov v tomto prípade zjavne nemá motív klamať. „Predpoklad, že útočníci mieria do Bieloruska, aby tam našli útočisko, by mohol mať pre Lukašenka a jeho režim škodlivé politické dôsledky. Vyvolal by totiž otázky, prečo si mysleli, že v Bielorusku budú vo väčšom bezpečí a kto by ich tam mohol prichýliť. Lukašenko si preto zrejme želal predísť diskusiám o hypotetických väzbách útočníkov na Bielorusko tým, že povedal, že bieloruské sily prispeli k ich zatknutiu,“ píšu analytici ISW a dodávajú:,,Lu­kašenkovo ​​tvrdenie síce podkopáva doterajší kremeľský naratív, no znižuje jeho zraniteľnosť voči snahám Kremľa využiť neverejné informácie o pôvodných plánoch úteku útočníkov na nátlak v budúcnosti."

Čítajte viac Útok v Moskve: bola to falošná ruská operácia či džihádisti? Vysvetľuje expert

Podobne Lukašenkov motív vidí aj Volodymyr Fesenko, šéf ukrajinského Centra aplikovaného politického výskumu. Podľa neho očividnene nešlo o neúmyselné prerieknutie. „Nebola to náhoda, Lukašenko sa nenechal uniesť. Poznal oficiálne stanovisko Ruska a napriek tomu povedal to, čo povedal,“ poznamenal v rozhovore pre portál Charter97.orgu­krajinský politológ.

„Lukašenko, ako neraz, takýmto spôsobom zdôrazňuje svoju dôležitosť. Akože, on a bieloruské špeciálne služby v skutočnosti poskytujú Rusku rôzne dôležité služby, čo Rusko nie vždy oceňuje,“ upozorňuje Fesenko a dodáva: „Lukašenko pri každej príležitosti zdôrazňuje: ,Pozrite, pomohli sme vám a urobili pre vás veľmi dôležité veci.' To bol prípad s Prigožinom, pretože v Rusku zjavne nechceli zdôrazňovať úlohu Lukašenka v tomto procese, on sám ale ukázal, akú úlohu v tejto situácii zohral,“ pripomenul politológ sprostredkovateľskú rolu bieloruského vládcu pri ukončení vlaňajšej júnovej ozbrojenej vzbury súkromnej armády Jevgenija Prigožina.

Čítajte viac Putin chcel 'odkrágľovať' Prigožina. Vyhovoril som mu to, pochválil sa Lukašenko

„Tak je to aj teraz. Lukašenko odkázal, vy propagujete svoju verziu, ale nezabúdajte, že my sme vám tiež pomohli,“ nazdáva sa Fesenko, podľa ktorého s Putinom hrá minský diktátor svoju starú hru.

„Lukašenko, keď sa mu naskytne možnosť, sa rád púšťa do ľahkého vydierania. "Napríklad, vy máte svoju verziu o teroristoch a o tom, kto za nimi stojí, a my máme vlastnú. Môžeme mať svoj uhol pohľadu. Ak chcete, aby sme sa plne zhodovali s vašim postojom, urobte nám malú láskavosť vo finančnom zmysle, a nielen v ňom,“ uzatvára politológ.