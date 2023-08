Smer chce odvolať policajného prezidenta. Mimoriadnu schôdzu sa nepodarilo otvoriť

Mimoriadnu schôdzu k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) inicioval Smer. Presadiť chce uznesenie o prehĺbení ústavnej a bezpečnostnej krízy po zásahu NAKA, po ktorom polícia obvinila viacero osôb vrátane šéfov Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného ú­radu.

Smer chce tiež docieliť odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana. Poslanci by tak mali schváliť uznesenie k jeho odvolaniu. To však nie je záväzné. Predseda Hlasu Peter Pellegrini vyhlásil, že o nejde tak o samotné uznesenie, no o to, aby sa o tejto téme hovorili. „Dva krát obvinený šéf SIS a šéf NBÚ v krajine sa niečo vážne deje a je ohrozený jej demokratický chod. Toto je dôležitá vec, premiér mám vysvetliť a ukľudniť spoločnosť,“ zdôraznil Pellegrini.

Na začiatok schôdze predseda parlamentu najskôr otestoval hlasovaciu techniku. Stretnutie parlamentu sa ako na poslednej mimoriadnej schôdzi konalo v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Rokovaciu sálu Národnej rady ešte stále prerábajú. Na otvorenie schôdze je potrebných 76 hlasov, no na prvý pokus sa prezentovalo len 68 poslancov.

Poslanci z hnutia OĽaNO a priatelia prišli na pondelkovú mimoriadnu schôdzu NR SR, týkajúcu sa zásahu NAKA. Nebudú sa však prezentovať pri otvorení schôdze. Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš tvrdí, že ten, kto hlasuje za otvorenie schôdze, pomáha návratu mafie. „Sľúbili sme, že rozviažeme ruky polícii a súdom, to sme dodržali. Dnešná schôdza je len preto, že polícia a súdy majú ruky rozviazané. Smer chce zastaviť prácu polície, ktorá im doslova dýcha na krk,“ zdôraznil.