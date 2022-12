Štát sa pripravuje na novú vlnu utečencov. Hľadá miesto pre stanové mestečko

Ministerstvo vnútra hľadá vhodné lokality na stanové mestečko pre sýrskych imigrantov, podobné tomu v Kútoch. V prípade ďalšej očakávanej vlny migrantov po zime by chcelo takýto priestor zriadiť aj na severnejších hraniciach s Českom. Situáciu využil líder opozičnej strany ĽS NS Marian Kotleba, ktorý proti utečencom zorganizoval v Ilave protest. Rezort vnútra tvrdí, že Kotleba protestuje proti niečomu, čo neexistuje, a prirovnal ho k hlavnej postave renesančného satirického rytierskeho románu Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha.

„Zastavme imigrantov, kým sa dá,“ znelo napoludnie pred okresným úradom Ilave. Konal sa tam protest, ktorý zorganizoval líder strany ĽS NS Kotleba. Ten bol v marci právoplatne odsúdený za prejavovanie sympatií k neonacizmu. Okrem Kotlebu sa protestu zúčastnili aj poslanci jeho strany Martin Beluský, Peter Krupa a Stanislav Mizík.

Asi 300 protestujúcich sa sťažovalo na zlú hospodársku situáciu na Slovensku, ktorá podľa nich neumožňuje pomoc pred vojnou utekajúcim Sýrčanom. Viacerí z protestujúcich tvrdili, že utečenci ani zo Sýrie nepochádzajú a štát im poskytuje podporu, ktorá je podľa nich vyššia než životné minimum slovenských občanov.

Centrom utečencov sa už stala obec Kúty v okrese Senica vďaka svojej polohe na hraniciach s Českou republikou. Po tom, čo Česi zaviedli 29. septembra hraničné kontroly, boli utečenci bez dokladov umožňujúcich pobyt v schengenskom priestore políciou odvádzaní z medzištátnych vlakov idúcich z Budapešti.

Utečenci rovnako ako pašeráci sa prispôsobili a zmenili svoje trasy. Z tohto dôvodu začalo ministerstvo vnútra hľadať lokalitu na ďalší tábor aj v okolí českých hraníc, vrátane mesta Ilava. V blízkosti sa totiž nachádzajú štyri hraničné priechody – Drietoma, Horné Srnie, Červený Kameň či Lysá pod Makytou.

Protesty sa neskôr presunuli aj do obce Slavnica neďaleko Ilavy, pretože sa rozšírili informácie, že stanové mestečko by mohlo vzniknúť práve tam. Vhodné miesto by sa vraj mohlo nájsť v areáli bývalého centra pre mentálne postihnutých alebo na trávnatom letisku za obcou Slavnica.

Počet utečencov klesá

Ministerstvo vnútra ale tvrdí, že Kotleba v pondelok protestoval proti neexistujúcemu táboru. Rezort vysvetľuje, že v Ilave stavať žiadne ďalšie stanové mestečko pre nelegálnych migrantov neplánuje.

„V súčasnosti sa robí prieskum možností pre prípad, ak by po zimných mesiacoch prišla ďalšia vlna nelegálnych migrantov. Oslovené boli aj ďalšie prihraničné regióny s Českou republikou, čo ale neznamená, že v každom bude stáť tábor podobný tomu v Kútoch,“ uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.

„Rovnako ako pri iných krízových situáciách aj tu bolo cieľom nájsť najvhodnejšie umiestnenie pre prípad krízovej situácie v budúcnosti. Táto aktivita sa deje vo vzájomnej súčinnosti so samosprávou, na dobrovoľnej báze. Nelegálna migrácia je pochybnými osobami zneužívaná na politickú propagandu a snahu o polarizáciu spoločnosti,“ dodáva Eliášová.

Príležitosť na vyvolávanie strachu sa rozhodli využiť Kotlebovi bývalí spolustraníci, dnes organizovaní v hnutí Republika. Tí sa rozhodli postupovať viac politicky a nespokojnosť ľudí presmerovať na predsedu parlamentu a lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára. „Vyzývame Kollára: Zastavte budovanie nového migračného táboru v Ilave,“ agituje zasa na sociálnych sietiach podpredseda Republiky Milan Mazurek.

„Najväčší zmysel pri boji proti imigračnému táboru má nátlak na Kollára. V poslednom prieskume je už na hranici zvoliteľnosti a takto ho Mikulec pošle mimo parlament. Ak má pud sebazáchovy, tak to Mikulcovi zarazí,“ vysvetlil svoju stratégiu Mazurek. Predseda vládnej strany Sme rodina ale zatiaľ výzvu extrémne pravicových strán ignoruje.

Rezort vnútra pripomína, že problém s utečencami, najmä zo Sýrie, je zložitejší, než ako ho prezentujú odporcovia utečencov. „Keďže v Sýrii stále pretrváva vojnový stav, podľa európskej legislatívy existuje legálna prekážka k administratívnemu vyhosteniu. Vojnový utečenec by mal požiadať o azyl v prvej bezpečnej krajine, do ktorej vstúpi,“ približuje Eliášová.

Dopĺňa, že napriek kontrolám na hraniciach s Českom počet utečencov v stanovom tábore Kúty klesá. „K dnešnému ránu bol počet osôb v Kútoch 49, pričom od 29. novembra je denný počet osôb pod sto. Kúty napriek tomu, že tam stanový tábor je, neskolabovali a verejný poriadok bol udržiavaný Policajným zborom v spolupráci s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky,“ zdôraznila hovorkyňa rezortu vnútra. Pre porovnanie, Maďarská republika hlási tento rok 215 000 nelegálnych prekročení srbsko-maďarskej hranice a Rakúsko napríklad až 94 000 žiadostí o azyl.

Hraničné kontroly nebudú

Počet utečencov, ktorí nelegálne prekračujú hranice schengenského priestoru, postupne rastie od jari. Väčšina z nich smeruje do Nemecka, Holandska či Švédska, kde majú rodiny a priateľov. Problém sa na Slovensku zintenzívnil, keď česká vláda v septembri jednostranne rozhodla o zavedení kontrol na svojich hraniciach. K tomuto kroku ju tlačilo najmä Nemecko, ktoré je už dnes voči utečencom rezervovanejšie než v roku 2015.

Minister Mikulec pre svoj postoj k migrácii a hraničným kontrolám čelil minulý týždeň v parlamente aj snahe o jeho odvolanie z funkcie. Podľa opozičnej strany Smer Mikulec pri riadení procesov súvisiacich s migračnou krízou „absolútne zlyhal“, keď nezaviedol kontroly na hraniciach s Maďarskom. Napokon ale poslanci Mikulca pri ôsmom odvolávaní opäť podržali.

Nielen Mikulec, ale aj policajný prezident Štefan Hamran argumentujú tým, že polícia by ani nedokázala strážiť viac ako 650-kilometrovú hranicu a viac ako 30 priechodov. „Je to nemožná misia,“ poznamenal ešte na začiatku novembra Hamran.

Prioritou slovenského riešenia je tak výrazné posilnenie vonkajšej hranice Schengenu na maďarsko-srbských hraniciach, posilnenie spoločných medzinárodných policajných hliadok v Maďarsku a eskortovanie utečencov zadržaných v Maďarsku späť do Srbska.

Tieto ciele pomáha rezortu vnútra plniť v Maďarsku už viac ako päť týždňov 40 slovenských policajtov, aj ďalších 30, ktorí majú pôsobiť v oblasti západného Balkánu v rámci európskej agentúry Frontex. Policajtom pri plnení úloh na hraniciach pomáha aj stovka vojakov.

Zdržanlivé kroky Mikulca ocenila vo svojej správe o stave republiky prezidentka Zuzana Čaputová. Vzhľadom na skutočnosť, že utečenci cez Slovensko len prechádzajú, by prezidentka privítala skôr spoločné európske riešenie, než jednostranné zatvorenie hraníc, ako to urobila susedná Česká republika či Rakúsko.

„Utečenecká vlna, ktorej momentálne čelí Európa, sa tentokrát dotkla aj Slovenska. Nie však v podobe zvýšeného počtu migrantov, ktorí majú záujem sa usadiť na Slovensku, ale cez našu krajinu prechádzajú, čo spôsobilo zavedenie kontrol na hraniciach s Českou republikou a Rakúskom. Je správne, že riešenie sa už hľadá na európskej úrovni a má spočívať najmä v ochrane vonkajšej schengenskej hranice, k čomu prispievajú aj naši policajti na srbsko-maďarskej hranici. Posledné rokovania na EÚ úrovni priniesli konkrétnu dohodu o príprave akčného plánu,“ povedala hlava štátu v pléne Národnej rady 29. novembra.