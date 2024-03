ONLINE: Ukrajina čaká na F-16, Putin sa ich nebojí. Pilot hovorí, že táto stíhačka je primadona

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 764 dní Ukrajinský tank sa vrhol do súboja proti trom ruským Video

6:50 Zástupcovia štátov EÚ sa v stredu večer dohodli na novom kompromise o clách na niektoré ukrajinské poľnohospodárske výrobky, oznámilo belgické predsedníctvo Rady EÚ.

Podľa diplomatov sa do EÚ bude môcť bez cla predávať menej tovaru, ako sa pôvodne plánovalo. Medzi dotknuté výrobky patria vajcia, hydina, cukor a kukurica. Sprísnenie požiadaviek si ešte vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.

Vyjednávači členských štátov a Európskeho parlamentu sa minulý týždeň dohodli na nových colných požiadavkách na ukrajinský tovar aj pre protesty poľnohospodárov po celej Únii.

Tovar, na ktorý sa vzťahujú nové požiadavky, by sa mohol do EÚ dovážať bez cla len do určitého množstva. Po jeho prekročení sa bude opäť platiť clo.

EÚ oslobodila ukrajinský tovar od ciel krátko po začatí vojny Ruska proti Ukrajine s cieľom posilniť jej ekonomiku. Súčasné colné úľavy pre Ukrajinu sa skončia v lete. Ak sa dovtedy nezavedú nové predpisy, osobitné pravidlá sa už nebudú uplatňovať. (tasr, dpa)

6:15 Blíži sa nasadenie stíhačiek F-16 na Ukrajine. Britské ministerstvo obrany nedávno informovalo, že prví ukrajinskí piloti prešli intenzívnym výcvikom pod vedením inštruktorov britského letectva a ďalšiu fázu prípravy absolvujú vo Francúzsku. Vojenský šéf NATO, admirál Rob Bauer, verí, že určite budú mať vplyv na fronte, ale upozorňuje, že aj Rusko sa na ich príchod pripravuje. Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že „zničíme lietadlo, rovnako ako dnes ničíme tanky, obrnené vozidlá a ďalšie vybavenie vrátane salvových raketometov,“ citovala Putina agentúra TASS. Putin dodal, že F-16 môžu niesť jadrové zbrane, takže Rusko k tomu prispôsobí svoju stratégiu. Bývalý pilot americkej námornej pechoty uviedol, že F-16 je „citlivé zviera“ oproti migom a nazval stíhačku primadonou, ktorá si žiada vysokokvalitnú údržbu.

Bauer sa vyjadril o F-16 pre ArmijaInform, portál, ktorý prevádzkuje ukrajinské ministerstvo obrany.

"Určite budú mať vplyv. Ale ako to vo vojne býva, situácia má dve strany. Rusi myslia aj na moment, keď sa F-16 objavia na Ukrajine. Pripravujú sa na to. Je dôležité zdôrazniť, že sme sa úspešne zjednotili pri presune F-16 na Ukrajinu. Nestačí však myslieť len na výcvik pilotov a technického personálu. Tieto lietadlá sa líšia od tých, ktoré má Ukrajina, nielen tým, ako budú využívané. Je to aj o servise. Je to úplne iné. Napríklad diely je potrebné vymeniť po určitom počte letových hodín, nie vtedy, keď už zlyhali. A ak veľa lietate, ako to robíte počas vojny, potrebujete tieto súčiastky. A problémom nie sú len peniaze. Musíte si byť istí, že tieto diely budú vyrobené v potrebnom množstve. Preto, ak ich chceme úspešne prevádzkovať, treba dbať nielen na školenie ľudí, ale aj na logistiku a dodávateľské reťazce. Ak sa totiž do dvoch týždňov minú náhradné diely a lietadlá nebudú môcť lietať, začne sa hovoriť, že F-16 sú zlé lietadlá. A to nie je pravda!, uviedol Bauer.

Nasadenie západných bojových lietadiel F-16 na ukrajinskej strane nezmení situáciu na bojisku, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin počas stredajšieho prejavu k vojenským pilotom. Tieto lietadlá však sú schopné niesť jadrové zbrane, čomu Rusko prispôsobí svoju stratégiu, povedal Putin podľa agentúry Reuters.

Dánsko, Holandsko, Belgicko či Nórsko sľúbili tento rok dodať Ukrajine vyše štyri desiatky týchto vyspelých lietadiel, od ktorých si Kyjev sľubuje kontrolu ukrajinského vzdušného priestoru. Prvých šesť strojov by malo doraziť na jar z Dánska, Holandsko hovorí o dodávkach počas leta.

„Zničíme lietadlo, rovnako ako dnes ničíme tanky, obrnené vozidlá a ďalšie vybavenie vrátane salvových raketometov,“ citovala Putina agentúra TASS. Lietadlá budú pre ruskú armádu legitímnym cieľom, nech budú štartovať z Ukrajiny či iných krajín, povedal ruský vodca.

Tom Richter, bývalý pilot americkej námornej pechoty, ktorý pilotoval prúdové lietadlá v Národnej garde, pre Politico povedal, že F-16 je „citlivé zviera“ v porovnaní s lietadlami zo sovietskej éry, na ktoré je Ukrajina zvyknutá.

„Ak ste niekedy prišli a položili ruky na MiG-29 na leteckej šou a potom ste prešli rovno a položili ruky na F-16, môžete zvonku cítiť, ako je F-16 dokonale skonštruovaný,“ uviedol.

„Je to primadona, je veľmi citlivá a vyžaduje si vysokokvalitnú údržbu,“ pokračoval a dodal, že ukrajinské lietadlá MiG zo sovietskej éry sú „drsnejšie“, vyžadujú si menej údržby a môžu lietať z letísk horšej kvality.

Aj hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat uviedol, že je potrebná príprava: „Pristávacie zariadenie je chúlostivejšie, kolesá sú malé, prívody vzduchu sú nízko, môže hroziť nebezpečenstvo nasatia predmetov“. Dodal ale, že toto všetko sa dá vyriešiť.

„F-16 výrazne zlepší efektivitu nášho letectva. Pilot bude môcť ovládať rakety zo vzduchu a určiť cieľ… Navyše bude možné použiť rakety vzduch-vzduch, ktoré môžu preletieť až 180 kilometrov,“ uviedol podľa Politico Ihnat.

Táto starostlivosť sa rozšíri na nasadzovanie tímov s tmelom na prekrytie trhlín a štrbín alebo nerovného betónu na pristávacích dráhach čo najbližšie k prednej línii, aby sa predišlo tomu, že sa z niekoľkých dobre udržiavaných lokalít stane zjavný cieľ,

Bude potrebné prekrývať trhliny a upravovať nerovný betón na pristávacích dráhach čo najbližšie pri frontovej línii, aby sa nestali ciele z niekoľkých dobre udržiavaných letísk, povedal Justin Bronk z think tanku The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies

"Dráhy musia byť hladké a neustále kontrolované vzhľadom na to, aké citlivé sú nízko zavesené jednomotorové F-16 na pozemné úlomky v porovnaní s MiGmi-29, povedal v Politico.

Popri pilotoch je preto potrebné vycvičiť aj pozemnú posádku, ktorá má na starosti údržbu a prevádzku lietadiel. V súčasnosti je v kurzoch približne 50 ukrajinských vojakov. Technologicky náročné lietadlá F-16 podľa denníka The New York Times potrebujú starostlivosť 8 až 14 pozemných technikov. Počíta sa však s tým, že na Ukrajine budú pôsobiť civilní experti zo západných firiem.

Ukrajina, ktorá už viac ako dva roky čelí ruskej invázii, dlhodobo žiada Západ o dodanie lietadiel. Minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba podľa Reuters v stredu povedal, že prvé stroje očakáva Kyjev v najbližších mesiacoch. Podľa viacerých médií však zatiaľ napríklad kvôli zlej znalosti angličtiny zaostáva za plánom prebiehajúci výcvik ukrajinských pilotov na používanie týchto strojov.